Aston Martin se juega su prestigio en dos meses con el futuro de Fernando Alonso y la apuesta por un 'nuevo' AMR26

No va a haber ningún cambio en Aston Martin a corto plazo. Restan cuatro grandes premios antes del parón estival y Newey ha decidido esperar e introducir el paquete de mejoras en el GP de Hungría (24-26 de julio). Toda la temporada se juega a una carta.

La escudería británica es la única que no ha querido aún evolucionar su monoplaza. Consciente de todas las limitaciones que tiene el ARM26, el gurú de la Fórmula 1 ha querido esperar y confiar en el desarrollo de la unidad de potencia de Honda.

Se juega mucho Aston Martin en los próximos meses. El contrato de Fernando Alonso termina este año y durante el GP de Barcelona empezaron a salir rumores desde el paddock acerca de un posible interés en Alpine.

Conociendo la relación que mantienen Briatore y el asturiano, un regreso a la escudería francesa no será nada descabellado. Alonso analizará su futuro durante el parón estival. Quiere ver dónde está el coche con las mejoras, porque seguir en el fondo de la parrilla toda la temporada es desolador.

No obstante, él confía en el proyecto. Cuando firmó por Aston Martin en el verano de 2022 lo hizo pensando en que sería su último equipo en la Fórmula 1. Si bien es cierto que solo le fue bien en su primera temporada, ahora con Newey y Honda sigue confiando a pesar del curso decepcionante que están firmando.

En la segunda parte de la temporada sacarán a escena un 'nuevo' AMR26. Es obvio que buena parte del déficit proviene de una unidad de potencia poco fiable y en absoluto potente, pero el chasis y la aerodinámica también tienen mucho que ver.

Motivos para confiar

Este AMR26 es bastante débil en curvas de media y alta velocidad. Así las cosas, Honda y Aston Martin trabajan con intensidad tanto en Silverstone como en Suzuka para presentar lo antes posible un monoplaza capaz de, al menos, competir.

No sería un movimiento inédito en la Fórmula 1: en lugar de rediseñar por completo el coche, algunos equipos han optado históricamente por lanzar una nueva especificación.

Un caso paradigmático fue el Williams FW14B, también obra de Newey, que dominó con autoridad el Mundial de 1992 con Nigel Mansell al volante.

Ante los problemas de fiabilidad, vibraciones en la unidad de potencia y un rendimiento mediocre, la escudería con sede en Silverstone encara los dos próximos meses con la necesidad de demostrar que el AMR26 puede empezar a abandonar el fondo de la parrilla.

A message from HRC President, Koji Watanabe.#F1 pic.twitter.com/KjZjKeyDPW — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) June 22, 2026

Las mejoras estarán enfocadas principalmente en el comportamiento global del coche, la eficiencia aerodinámica y la explotación del potencial ya disponible, más que en una gran ganancia de potencia procedente del motor.

El GP de Hungría será la primera gran prueba para medir si el proyecto Aston Martin-Honda tiene capacidad real de reacción o si, por el contrario, las dificultades iniciales han dejado una herida más profunda de lo previsto.