Antonelli le arrebata la pole a Verstappen 'in extremis' y saldrá primero en el GP de Mónaco con Sainz 12º y Alonso 21º

Antonelli se alza con la pole en el GP de Mónaco. Reuters

El italiano, líder del Mundial, no se achicó ante la presión del cuatro veces campeón del mundo, quien vuelve a estar en primera fila.

La pole más impredecible de la temporada. En la lucha que protagonizaron Antonelli, Leclerc, Hamilton y Norris se quiso sumar un ogro: Max Verstappen. Demasiados gallos para reinar en el mismo corral, pero al final fue el italiano quien acabó gobernando en el circuito urbano de Mónaco.

Cuando todo parecía que 'Mad' Max lograría la pole, Kimi Antonelli se la arrebató por 43 milésimas. El italiano busca su quinta victoria seguida mientras Russell partirá sexto a casi 0.4. Queda claro una vez más quién es el mejor Mercedes en este inicio de temporada.

Hamilton fue tercero a 0.2 y Charles Leclerc terminó cuarto después de tocar un muro en su último intento.

¡LO DE ANTONELLI ES UNA AUTÉNTICA LOCURA! ¡NI EL MEJOR VERSTAPPEN PUEDE CON ÉL



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Desde que comenzó la qualy, el monegasco quiso llevar la iniciativa. Corría en su casa, donde se ha llevado la pole en tres de los últimos cuatro años y ni tan siquiera la amenaza de los McLaren le puso en un aprieto.

La parrilla estaba completamente partida. Por un lado, los Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull; por el otro el resto de los mortales. Fiel a su historia, Mónaco permitió ver, un año más, un accidente, una bandera roja.

Protagonizada por Gabriel Bortoleto a falta de 2.11 para el final de la Q1. Fue la condena para los Aston Martin, quienes saldrán al fondo de la parrilla. 22º quedó Lance Stroll, mientras que Alonso fue 21º. Lo intentó el asturiano, pero no hay nada que hacer con ese AMR26.

De nada ha servido la presencia de Adrian Newey en Montecarlo. El gurú de la Fórmula 1, con su cuaderno bajo el brazo, presenció en primera persona cómo su diseño está incluso por detrás que los Cadillac.

Junto a los Aston Martin cayeron Ocon, Pérez, Bearman y Bottas. 'In extremis' se salvó Carlos Sainz, quien también estaba en posición de peligro antes de la bandera roja provocada por el brasileño.

CARLOS SAINZ SE METE EN LA Q2 POR LA PUERTA GRANDE 🔥🔥🔥



Vaya pedazo de vuelta justo sobre la bocina para huir de la quema#MonacoDAZNF1 🇲🇨 pic.twitter.com/okauuVF6Ss — DAZN España (@DAZN_ES) June 6, 2026

No obstante, el madrileño consiguió meter los neumáticos en temperatura y pasó de forma sobrada a la Q2, donde estuvo a punto de obrar la proeza de meterse también entre los diez primeros.

Fue en la Q2 cuando empezó a destaparse Verstappen, que empezó a mostrar los ases que se había guardado bajo la manga. Con hambre, el neerlandés se metió en una pelea en la que ya estaban Antonelli, Leclerc y Norris.

Para entender lo impredecible de esta qualy, cabe destacar que a falta de 5.30, seis pilotos estaban en tres décimas y ninguno era Russell, que ocupaba la 8ª posición a 0.6 de su compañero.

What a Quali! 😎🙌



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La pole pudo ser para Verstappen tras una vuelta espectacular ligeramente empañada por el segundo sector, y también para Hamilton, que se ha vuelto a reencontrar con su mejor versión con el fin de los coches de efecto suelo.

Quizás debió ser para Leclerc, el príncipe del Principado, buscó los límites como el piloto ardiente y extremo a una vuelta y los encontró de camino a la piscina, tocó los muros y marró su última vuelta.

Pero no, el líder del Mundial y ganador de los últimos cuatro grandes premios batió a todas las estrellas de este firmamento.