Ya es oficial: El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 se adelanta tres horas por riesgo de tormentas eléctricas

Momento de la salida de la carrera esprint del GP de Miami. EFE

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 sufrirá una importante modificación en su programación este domingo. La Federación Internacional del Automovilismo (FIA), tras alcanzar un consenso con la Formula One Management (FOM) y los promotores de la prueba, ha anunciado de forma oficial el adelanto de tres horas en la hora de inicio de la carrera.

De este modo, los monoplazas no arrancarán a las 22:00 horas, como estaba estipulado inicialmente en la península española, sino que lo harán a las 19:00 horas (13:00 hora local en Miami).

Esta decisión estratégica responde a las desfavorables previsiones meteorológicas que amenazan el Autódromo Internacional de Miami. Los informes climáticos alertan sobre una alta probabilidad de tormentas intensas y una significativa actividad eléctrica para la tarde del domingo, coincidiendo precisamente con la franja horaria en la que estaba prevista la celebración del Gran Premio.

Ante este escenario, la máxima categoría del automovilismo ha optado por la prevención para evitar cualquier contratiempo que pudiera comprometer la disputa del evento.

El principal motivo detrás de esta medida preventiva radica en los estrictos protocolos de seguridad que rigen en el estado de Florida ante fenómenos meteorológicos adversos, especialmente las tormentas eléctricas.

Según la normativa local, la presencia de rayos en las proximidades del circuito obliga a la paralización inmediata de la actividad en pista y, en situaciones extremas, al desalojo preventivo de las gradas y las zonas abiertas del complejo.

Al mover la salida a una hora más temprana, los organizadores buscan maximizar las probabilidades de completar el Gran Premio en su totalidad, disponiendo de un margen temporal más amplio frente a posibles interrupciones por lluvia intensa o condiciones peligrosas.

Tercera pole

Una vez más, al igual que sucedió en China y Japón, Kimi Antonelli saldrá desde la primera posición en el GP de Miami. El joven piloto italiano parece seguir en forma a pesar de este mes de parón y buscará un tercer triunfo consecutivo que le permita asentarse como líder del Mundial.

Su compañero George Russell saldrá quinto y necesitará cruzar primero la línea de meta para dar un golpe sobre la mesa y no dejar que Antonelli comience a perfilarse como principal candidato al título mundial.

Antonelli celebra su pole en Miami. REUTERS

Por la cola, la situación no ha cambiado respecto a las primeras pruebas de la temporada. Aston Martin sigue con muchos problemas y Fernando Alonso saldrá desde la 18ª posición, justo por delante de su compañero Stroll. Por su parte, Carlos Sainz logró pasar el corte a la Q2 y el madrileño de Williams partirá desde la 14ª plaza.