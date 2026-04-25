Fernando Alonso desvela sus planes de futuro en la F1: "Con suerte, no será mi último año"

El final de Fernando Alonso en la Fórmula 1 no está tan cerca como se ha rumoreado tras la decepcionante temporada que está efectuando Aston Martin.

A sus 44 años, el bicampeón ha lanzado un mensaje optimista en cuanto a sus planes de futuro, aunque no es definitivo: "No creo que haya llegado el momento de retirarme. Me siento competitivo y motivado. Con suerte, este no será mi último año".

El asturiano mantiene intactas las ganas de volver a luchar por las victorias como hizo en 2023, cuando se subió hasta en ocho ocasiones al podio en su primer año con la escudería británica.

Fernando Alonso est toujours incertain sur son avenir en F1 🫣👀#GrandPrixMonacoHistorique #MonacoCircuit pic.twitter.com/6BF1rakEl0 — Automobile Club de Monaco (@ACM_Media) April 25, 2026

"Dejar de correr será una decisión dura y costará aceptarla. El tiempo dirá. Lo sentiré cuando llegue", admitió Alonso en el Automobile Club de Mónaco. El cambio de reglamento se ha presentado como su última oportunidad para ganar y con Newey confía en conseguirlo.

El problema es que Alonso pidió un coche para ganar y el proyecto de Aston Martin, equipo donde milita desde 2023, con Honda no pudo empezar peor.

El hambre sigue intacto

Hasta el GP de Japón no pudieron completar una carrera. Por ello, la gran ilusión que había pasó a desolación total. De ahí que hubiera dudas con la continuidad de Fernando. Más que nada porque no se vislumbra un cambio drástico de la situación a corto plazo.

"Me encanta correr, me encanta lo que hago. Hice mi primera carrera con tres años y ahora tengo 44. Así que llevo 41 años detrás de un volante. Creo que el momento en el que deje de correr será una decisión dura y costará aceptarla", explicó Alonso.

"Estoy contento cuando piloto. Así que espero que esta campaña no sea mi última temporada en la Fórmula 1", añadió el asturiano, que recientemente ha sido padre de su primer hijo, Leonard, que ha nacido fruto de su relación con la periodista Melissa Jiménez.

De todos modos, Alonso insiste en que sigue sintiéndose con fuerzas para competir al máximo nivel. Aunque su debut en F1 fuera hace 25 años y el coche no le permita ni siquiera luchar por los puntos.

Por decisión propia, su continuidad no parece estar en duda, y tampoco por una negativa de Aston Martin, una escudería que, sin embargo, ha decepcionado en su ambicioso objetivo de convertirse en la referencia de la Fórmula 1.

"Hay un potencial enorme en el coche, y también en el motor. Vimos a McLaren en 2023: fueron los últimos en las primeras carreras y acabaron en cabeza. No estamos viendo la tele, están trabajando a toda máquina", señaló el piloto, defendiendo el margen de crecimiento de su equipo.

Fernando Alonso, dentro del Aston Martin AM26 Europa Press

Lo cierto es que el complicado arranque de temporada de Aston Martin, marcado por problemas mecánicos y falta de fiabilidad, ha enfriado el interés de pilotos de primer nivel que podrían haber aspirado a ocupar el asiento del asturiano.

En este contexto, Alonso y la escudería británica parecen abocados a entenderse para evitar que el bicampeón cierre su etapa en la Fórmula 1 con un sabor amargo, condicionado por un monoplaza incapaz de rendir con regularidad.