El nuevo reglamento de la F1, a examen: la reunión que puede marcar el futuro de Alonso, Verstappen y Hamilton

El futuro inmediato de la Fórmula 1 se juega estos días lejos de los circuitos. El jueves se celebró la primra reunión interna con la FIA, así como con técnicos de los fabricantes de motores y de los equipos, con el objetivo de empezar a perfilar los cambios reglamentarios que podrían entrar en vigor a partir del GP de Miami.

Sin embargo, la fecha clave es el 20 de abril cuando se lleve a cabo la votación. Un día clave que puede redefinir la trayectoria de Fernando Alonso, Max Verstappen y Lewis Hamilton.

La temporada arrancó con uno de los cambios técnicos más profundos de las últimas décadas, que ha alterado la filosofía del automovilismo. La unidad de potencia ha pasado a un reparto cercano al 50% entre motor de combustión y energía eléctrica, con combustible 100% sostenible y una gestión energética convertida en el centro del rendimiento.

La nueva F1 no convence, el producto parece mucho más artificial, con adelantamientos que nada tiene que ver con la pericia de los pilotos, de la lucha en pista. Además, todo lo relacionado con la gestión de energía crea confusión entre los aficionados.

En la primera carrera, pudo colar lo de que era más espectacular por la cantidad de adelantamientos que hubo, pero los propios pilotos se han encargado de confirmar que nada de lo que sucede en la pista, dependen de ellos, más bien de los propios monoplazas.

La encrucijada de Alonso

Fernando Alonso es el caso más claro por un tema de edad. El asturiano es el piloto más veterano de la parrilla (cumplirá 45 años en julio) y se ha mostrado críptico cuando reflexionaba sobre su futuro. "Aston Martin ganará un Mundial, estoy seguro. La duda es si estaré yo detrás del volante", dijo como último mensaje.

La mala situación de su equipo abría las preguntas sobre si merecía la pena continuar luchado, pero el asturiano no ha entrado en debates. Sólo ha asegurado que sigue trabajando.

Fernando Alonso, en el paddock de la F1 Europa Press

El asturiano está obligado a tomar una decisión. Con una situación familiar diferente, un momento difícil que de momento desconocen si se corregirá, pero con el argumento a favor del nivel. No ha bajado, algo que siempre ayuda.

En 2025 decía que "hay más opciones de retirarme si somos competitivos en 2026", pero esa situación ahora es totalmente diferente.

Alonso todavía no dice que esta boca es mía en este asunto, cosa que Max Verstappen sí. Y a voces. No es la de 2026 una F1 que llame la atención del holandés y tiene otros objetivos en mente como las carreras de resistencia con su equipo.

Saldrá a las 24 Horas de Nurburgring y puede ser el paso necesario para lanzarse a la piscina. "No estaré en la Fórmula 1 hasta los 40", anunció hace tiempo. Además, su contrato tiene una ventaja pese a que expira en 2028. Si no está entre los dos primeros del campeonato podría desvincularse de forma automática de Red Bull.

El caso de Max es el más relevante porque es el que colocó el debate sobre la mesa. El de Red Bull viene de ser el piloto dominador del efecto suelo, rozó una remontada histórica durante 2025 (de más de 100 puntos ante los McLaren) y su única motivación es la diversión.

Fernando Alonso, Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Con la Fórmula 1 actual no la tiene y parece que salvo un giro radical del asunto no la alcanzará. El neerlandés ha sido uno de los pilotos que se ha mostrado más crítico con el cambio de reglamentación en el que la pericia de los pilotos ha pasado a un segundo plano para convertirse en gestores de la energía de un motor 50% eléctrico.

"Cuando estás en la séptima u octava posición y no disfrutas de la Fórmula 1 que hay detrás, no se siente natural para un piloto de carreras. Claro que intento adaptarme, pero no es agradable la forma en la que hay que correr. Es realmente anti-piloto, llega un punto en que, sí, simplemente no es lo que quiero hacer", explicaba en una entrevista reciente.

Hamilton, por sensaciones

Una realidad bien distinta atraviesa Lewis Hamilton. El británico, nacido en 1985 (41 años), es el segundo piloto más veterano de la parrilla y uno de los cuatro representantes de la década de los ochenta, junto a Fernando Alonso, Nico Hülkenberg y Valtteri Bottas.

Su estreno con Ferrari en 2025 no cumplió con las expectativas y llegó a situarlo en una posición comprometida, hasta el punto de aparecer en las quinielas sobre una posible salida. Sin embargo, el escenario no se materializó y el propio piloto se encargó de transmitir tranquilidad.

En el plano deportivo, el siete veces campeón del mundo se mueve por sensaciones, después de China, de lograr el podio, alabó la actual F1, pero después del desastre de Japón, volvió a quejarse del reglamento.

Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Europa Press

El inglés no ha terminado de encajar en Ferrari, y una temporada similar a la campaña pasada, podría ser el detonante para poder punto y final a su exitosa carrera.

La FIA se enfrenta, por tanto, a un desafío de calado en su intento por preservar la audiencia. El producto no termina de convencer ni a los aficionados ni a los pilotos.

Las carreras han perdido parte de su emoción, se habla de un espectáculo artificial con riesgo de fuga de seguidores y, además, se suman preocupaciones en materia de seguridad y la posibilidad de que tres de las grandes figuras de la parrilla digan adiós. El margen de reacción, en este contexto, es cada vez más estrecho.

Un futuro incierto

Desde este jueves han arrancado en Londres las reuniones con representantes técnicos de todas las escuderías. Se trata del primer encuentro de una serie que continuará el próximo 16 de abril y culminará con una cita final que reunirá a todos los actores implicados en el deporte.

Esta primera toma de contacto servirá para poner sobre la mesa posibles ajustes, que deberán concretarse en las siguientes reuniones. El objetivo es claro: implementar cambios de cara a la próxima carrera, el GP de Miami.

No se esperan cambios radicales, pero sí ajustes que contribuyan a mejorar el espectáculo. Hay mucho en juego y buena parte de las decisiones que se adopten en estos encuentros podrían resultar determinantes para el futuro de Fernando Alonso, Max Verstappen y Lewis Hamilton.