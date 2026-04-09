La F1 acepta pequeños cambios en el nuevo reglamento como el recorte de la energía, aunque ninguno afectará a las carreras

La Fórmula 1 ha celebrado este jueves la primera reunión interna con la FIA, así como con técnicos de los fabricantes de motores y de los equipos, con el objetivo de empezar a perfilar los cambios reglamentarios que podrían entrar en vigor a partir del GP de Miami, cuando se celebrará la próxima cita del calendario.

Este encuentro supone el primer paso de un proceso que continuará la próxima semana con una segunda reunión técnica, en la que se analizarán y seleccionarán las propuestas consideradas viables.

No será hasta el 20 de abril cuando se va a llevar a cabo una votación definitiva, en la que tomarán parte la FIA, los 'team principals' de las diez escuderías y también Stefano Domenicali, presidente de la F1.

Según ha informado MARCA, lo que sí parece estar prácticamente decidido es que las modificaciones no serán drásticas. Todo apunta a que los ajustes se limitarán únicamente a la 'qualy', sin afectar a las carreras de los domingos.

El detonante de esta reunión ha sido lo ocurrido en Japón durante la sesión de clasificación, donde el acusado recorte de energía -el conocido como 'superclipping'- en la recta trasera y en la icónica 130R generó un aluvión de críticas.

Oliver Bearman se estrelló contra las barreras tras un impacto de 50G al intentar esquivar el Alpine de Franco Colapinto, que en ese momento estaba recuperando energía y circulaba hasta 50 km/h más despacio que el Haas, que salía de modo impulso.

¡DA MUCHO MIEDO! ¡El accidente de Bearman que le manda directo contra el muro! 😱#JaponDAZNF1 🇯🇵 pic.twitter.com/7OxWcGAq8a — DAZN España (@DAZN_ES) March 29, 2026

Y es ahí donde se va a incidir, en evitar esas caídas evidentes de velocidad y que sea más lineal, aplicando un recorte en la recuperación de energía para toda la vuelta.

Actualmente, los pilotos pueden recuperar energía a pleno acelerador -lo que se llama superclipping- con un límite de 250 kW, frente a los 350 kW que permiten la técnica "lift and coast" (levantar el pie del acelerador).

Las propuestas que estudian

La propuesta es equiparar ambos límites a 350 kW para que el superclipping sea la opción preferida y se reduzca así la necesidad de levantar el pie, principal causa de las diferencias de velocidad.

También se busca limitar la recarga de energía. El techo máximo de energía recuperable por vuelta en clasificación está actualmente en 9 megajulios (MJ). Se estudia bajarlo de forma drástica, hasta los 6 MJ por vuelta, para que los pilotos alcancen el límite permitido fácilmente y no necesiten aplicar técnicas de ahorro.

En Japón se pasó de 9 a 8 megajulios y podría ser aún mayor para otros circuitos como Spa o Monza, para evitar ver a los coches quedarse a mitad de potencia en mitad de algunas rectas. En este caso, quizá se podría llegar a 6 megajulios, aunque nada está confirmado aún.

La contrapartida es que los coches serían más lentos: pasar de 9 a 7 MJ podría añadir casi un segundo por vuelta al tiempo de clasificación, y reducirlo a 6 MJ casi doblaría esa pérdida.

Los domingos, todo seguirá igual, pues hay equipos que se niegan a aceptar cambios y la propia F1 considera que no hay un problema grave.