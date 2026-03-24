El enfado inédito de Lance Stroll al volante del Aston Martin: "Es la mayor mierda que he conducido en mi vida"

La tensión estalló definitivamente dentro de Aston Martin. Y esta vez no fue en los despachos ni en los análisis técnicos, sino en plena pista y a través de la radio. Lance Stroll, durante la clasificación del Gran Premio de China, habló sin filtros sobre el estado del coche.

El canadiense no terminó la carrera por problemas en el motor, igual que su compañero de equipo, Fernando Alonso. Ambos se mostraron muy críticos con la situación pero las formas de cada uno fueron muy diferentes.

Mientras que el español intentó que predominara la calma y la serenidad, Stroll lanzó un mensaje por la radio del equipo que no deja indiferente a nadie: "Es la mayor mierda que he conducido en mi jodida vida".

🚨 Radio INÉDITA de Lance Stroll al acabar su vuelta de Qualy en el GP de China



📻 "Esta es la [¿peor?] mierda que he conducido en mi puta vida"pic.twitter.com/Vnl5lbllWZ — Nachez (@Nachez98) March 23, 2026

No es la primera vez que el piloto da su opinión sobre el coche y sobre la situación tan difícil que está viviendo Aston Martin. La declaración que más repercusión tuvo fue: "No sé cómo podría compararlo, supongo que basta con sentarse en la silla eléctrica".

Y es que ya durante la pretemporada, el canadiense se mostró muy crítico con el coche: "Lo único bueno que tiene es la decoración". Un enfado que no ha hecho más que aumentar y que solo podría parar si realmente se producen cambios.

El AMR26, el proyecto con el que Aston Martin aspiraba a consolidarse como alternativa real a los grandes equipos bajo la nueva normativa de 2026, está muy lejos de cumplir con las expectativas.

Fue diseñado en una etapa clave para la escudería, con una fuerte inversión y una profunda reestructuración técnica, pero el coche tiene muchas carencias más que evidentes, como el piloto canadiense dijo: "Se está cayendo a pedazos".

Stroll comentó también la situación de las mejoras: "Rezad conmigo". Dirigiéndose a sus fans para que pueda haber cambios que le hagan poder correr en condiciones y poder competir con los demás compañeros.

Ya con el enfado más relajado, el piloto intentó dar un cierto optimismo a la situación: "No dudo de que tengamos mucho potencial. Hay una gran instalación, equipo lleno de talento, Honda ganó cuatro de los últimos cinco años".

Fernando Alonso, en el paddock de la F1 EFE

Por otro lado, Fernando Alonso fue mucho más sereno desde el principio con sus declaraciones sobre la situación: "Pregunta al equipo sobre los cambios, ojalá en Honda hagan deberes y podamos ver algún progreso de cara a la carrera".

Y es que ese es el principal objetivo de la escudería, mejorar carrera tras carrera para poder llegar al nivel que desean y poder competir en todos los circuitos. Siendo el de Japón el siguiente y donde van a poder demostrar si de verdad se están haciendo cambios.

Ambos pilotos creen en que la situación va a mejorar, incluido Stroll que comentó: "Creo mucho en el equipo, no estamos donde queremos, porque no es el lugar en el que queremos pelear ni la forma en la que queremos correr".

Pero la gran duda es si va a cambiar tanto la situación como para ver a ambos compitiendo para ganar algún circuito o si solo se va a conseguir que los dos pilotos puedan finalizar sin problemas ciertas carreras.