Aston Martin reafirma a Adrian Newey como máximo responsable tras anunciarse la salida del jefe de equipo de Audi

Adrian Newey, en el garaje de Aston Martin durante los test de Baréin. Europa Press

La noticia sacudió el paddock de la Fórmula 1. Jonathan Wheatley, protagonista durante el parón previo a Suzuka por su vinculación con Aston Martin, ha roto con Audi y no asumirá el cargo de jefe de equipo en el proyecto alemán.

Lo que hasta hace poco eran simples rumores ha tomado forma, situando a Aston Martin en el centro de atención. Sin embargo, por el momento no existe confirmación oficial. Desde Silverstone, mientras tanto, se limitan a reiterar que la relación con Adrian Newey, cerebro del proyecto y actual Team Principal, sigue siendo excelente.

Este viernes, Audi F1 ha confirmado que Jonathan Wheatley abandona la compañía por "motivos personales", lo que se inevitablemente se interpreta como una respuesta a la oferta que ha recibido de la escudería de Silverstone para incorporarse en un futuro próximo.

Lawrence Stroll, sin embargo, no habla de esas conversaciones: "Regularmente se nos aproximan dirigentes de otros equipos que se quieren unir a Aston Martin Aramco, pero mantenemos nuestra política de no comentar rumores y especulaciones".

La entidad de Silverstone se mantiene firme en la defensa de su estructura interna y descarta la incorporación de figuras tradicionales en el muro de boxes. El canadiense justifica que el equipo no contempla el rol clásico de Team Principal, habitual en el resto de escuderías, como parte de una decisión estratégica definida desde la concepción del Campus Tecnológico.

Confianza ciega en Newey

El planteamiento gira en torno al "liderazgo estratégico y técnico", un ámbito en el que Adrian Newey concentra un talento difícilmente igualable dentro de la parrilla.

El comunicado oficial subraya que el reconocido ingeniero cuenta con pleno respaldo operativo para desarrollar sus ideas sin interferencias administrativas.

Adrian Newey, en el box de Aston Martin F1 Europa Press

Un equipo directivo de alto nivel se encarga de garantizar la excelencia en todos los frentes del negocio, tanto en la sede británica como en cada cita del calendario. La estructura deportiva, diseñada al milímetro, busca ofrecer el entorno ideal para que el técnico más laureado de la Fórmula 1 maximice su capacidad creativa.

En paralelo, Aston Martin F1 Team asume el creciente atractivo que despierta su proyecto entre figuras destacadas de la industria y del paddock.

Stroll reconoce el interés de altos ejecutivos por incorporarse a la organización en los próximos meses, aunque el equipo opta por mantener una línea hermética y evita pronunciarse sobre rumores externos, con el objetivo de preservar la estabilidad del grupo que lidera Newey.