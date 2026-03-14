Antonelli, con su primera pole, mantiene en China el dominio de los Mercedes: Alonso y Sainz, fuera otra vez en la Q1

Los Mercedes mantienen su dominio en el arranque del Mundial de Fórmula 1. Las 'flechas plateadas' se impusieron durante toda la jornada de este sábado en Shanghái, con la victoria de George Russell en la carrera al sprint y la pole de su compañero, Kimi Antonelli, en la clasificación.

Antonelli se convirtió en el piloto más joven en llevarse una pole en la F1, con 19 años, aprovechando los problemas que tuvo Russell desde la Q2. Hamilton saldrá tercero tras volver a batir al otro Ferrari, el de Leclerc.

Por otro lado, se repitió el desastre español. Ni Fernando Alonso, ni Carlos Sainz lograron avanzar en la 'qualy' más allá de la Q1 y, como en Australia, volverán a salir en la cola de la fila de coches en la parrilla de este domingo.

La clasificación para el Gran Premio de China estuvo marcada desde el principio por el ritmo aplastante de Mercedes. En la Q1, Charles Leclerc fue el más rápido con un tiempo de 1:33.175, seguido muy de cerca por Russell y Antonelli, mientras que la prueba se cobró las primeras víctimas relevantes.

Ambos pilotos españoles quedaron apeados sin opciones reales de salvarse. Alonso firmó un 1:35.203 con el Aston Martin y Sainz un 1:34.317 con el Williams, tiempos que dejaron al asturiano y al madrileño en las posiciones 19 y 17 respectivamente, muy lejos del corte.

En la Q2, la superioridad alemana fue aún más evidente. Antonelli marcó el mejor crono con un 1:32.443 y Leclerc, Russell, Hamilton y Norris completaron el grupo de cabeza. El italiano ya había avisado en los libres de que el W17 tenía una velocidad formidable.

La Q3 comenzó con un inesperado susto para Mercedes: Russell quedó parado a mitad de pista con problemas en la caja de cambios, lo que le privó de completar su primer intento.

George Russell, durante el GP de China 2026 EFE

Sin embargo, los mecánicos resolvieron el problema y el británico pudo lanzar una última vuelta en la que se colocó segundo, a tan solo 0,222 segundos de su compañero.

Antonelli, que ya había marcado un 1:32.322 en su primer intento, mejoró hasta el 1:32.064 en el último giro para confirmar su primera pole en una clasificación de Gran Premio, la más importante del fin de semana.

Con 19 años, Antonelli se convirtió así en el 'poleman' más joven de la historia de la Fórmula 1 en una clasificación de Gran Premio. Hamilton saldrá tercero tras volver a quedar por delante de Leclerc, mientras que Piastri y Norris cerraron el top 6.

La sprint, otro paseo de Russell

Horas antes de la clasificación, Shanghái también fue el escenario de la primera carrera al sprint de la temporada, y el guion fue casi idéntico.

Russell salió desde la pole y, pese al acoso inicial de Hamilton -que le adelantó en varias ocasiones en las primeras vueltas-, el británico impuso la superioridad de su W17 y se hizo con el mando definitivamente en la vuelta seis.

George Russell y Lewis Hamilton, tras la carrera al sprint del GP de China Reuters

Antonelli, por su parte, protagonizó una salida catastrófica y se hundió hasta la séptima posición en la primera curva, lo que complicó enormemente su carrera.

Una sanción de diez segundos por contacto con Hadjar agravó aún más su situación, aunque la llegó a cumplir durante el periodo de safety car -provocado por un incidente de Hülkenberg en la vuelta 13- y logró remontar hasta el quinto puesto.

En los últimos compases, con la pista liberada, Leclerc estuvo a punto de perder el segundo puesto al dar un trompo en la última curva en el reinicio, pero conservó la posición y cruzó la meta por detrás de Russell. Hamilton fue tercero, Norris cuarto y Antonelli quinto.

Russell acumuló así 33 puntos en las dos primeras citas del campeonato, confirmándose como el gran favorito al título en un arranque de temporada en el que Mercedes parece no tener rival.