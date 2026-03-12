Fernando Alonso anuncia que a Honda aún le faltan piezas y se resarce: "Parecía que estaba loco y ahora todos me dan la razón"

Fernando Alonso está viviendo una situación muy complicada en este inicio de temporada de la Fórmula 1. Una condición que ya vivió hace diez años con el mismo protagonista, Honda. En aquella ocasión el asturiano salió a declarar bastante enfadado y mostrando su descontento, una reacción diferente a la que está teniendo actualmente.

El piloto comentó en la rueda de prensa de la FIA: "Ahora veo las cosas con otra perspectiva y con otra madurez, pero no creo que hace diez años las cosas fueran tan dramáticas". Un cambio provocado por toda la experiencia que ha conseguido durante este periodo de tiempo.

Sin embargo, cuando se produjeron los incidentes de hace diez años, muchos pilotos no entendían la situación, pero ahora, debido al escenario que enfrentan con los coches, hay más que lo apoyan.

El propio español reconoce esto: "Diez años después, algunas de las cosas que la gente pensaba de mí, cuando tuvimos esta situación, ahora puede que hayan cambiado de opinión y quizás piensen que tenía razón por aquel entonces".

Además, muchas personas se mostraron críticas con el español por sus declaraciones de aquel entonces. El piloto asturiano recuerda cómo lo vivió: "Hace dos o tres años parecía que estaba loco por lo que dije hace diez, ahora creo que todos ven desde fuera y son más amigables con nosotros y comprenden mejor los problemas".

Fernando Alonso andando en el Gran Premio de China REUTERS

No obstante, los pasos a seguir parecen claros para Alonso: "Ahora lo que puedo hacer en el equipo es simplemente trabajar más duro". Y es que sin el trabajo de todo el equipo, es imposible cambiar la situación tan negativa que viven.

La siguiente carrera es la de China y no parece que vaya a haber cambios con respecto a Australia. Alonso mostró muy poca ilusión y fue muy objetivo con cómo llega el coche: "Lamentablemente la situación no ha cambiado en los cuatro días posteriores a Melbourne, así que será otro fin de semana difícil".

Aunque el objetivo para este Gran Premio parece estar claro para Alonso: "Intentaremos entender el coche al máximo y, ya sabes, limitar las vueltas en un par de sesiones porque nos faltan piezas. Intentaremos sacar algo positivo del fin de semana".

El objetivo pasa por intentar acabar la carrera del domingo y hacer antes una clasificación normal.