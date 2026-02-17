Fernando Alonso, alto y claro sobre el Aston Martin AMR26: "Acabaremos teniendo el mejor coche, es cuestión de tiempo"

La Fórmula 1 entra este miércoles en la fase final de la pretemporada con el arranque de la segunda tanda de test en Baréin, y Fernando Alonso se prepara en Sakhir con un mensaje tan realista como ambicioso sobre el proyecto de Aston Martin.

El asturiano admite que el inicio con el nuevo AMR26 ha sido duro, pero se agarra a una idea que repite sin titubeos: "Acabaremos teniendo el mejor coche, es cuestión de tiempo".

El balance de las primeras jornadas, entre Barcelona y el primer test de Baréin, dejó más dudas que certezas en el garaje verde.

El AMR26 llegó tarde a Montmeló, apenas rodó 65 vueltas allí y en Baréin fue el monoplaza que menos kms. completó y el más lento en la tabla de tiempos, mientras el equipo trataba de entender un paquete totalmente nuevo: primera creación firmada por Adrian Newey, primer motor Honda y primera caja de cambios propia.

En una entrevista con Sky Sports, Alonso admite que, por ahora, Aston Martin está "a contrapié" respecto a los grandes nombres de la parrilla en este nuevo ciclo de reglamento de coches y motores.

El bicampeón, sin embargo, se muestra convencido de que la llegada de Newey, ahora también al mando como jefe de equipo además de responsable técnico, marca un antes y un después en la hoja de ruta de la escudería británica.

Preguntado por lo que aporta el ingeniero británico, Alonso lo resume en experiencia y claridad de rumbo. Recuerda que Newey ha vivido épocas de dominio y de crisis, y que esa trayectoria les permite trazar un plan de desarrollo sólido, con áreas muy definidas en las que encontrar rendimiento a medida que avance la temporada.

Fernando Alonso rodando con el Aston Martin AMR26 en los test de Baréin EFE

El propio español insiste en que Barcelona, donde el coche apenas rodó, casi no cuenta, y que estas jornadas de Baréin son, en la práctica, el primer test real del AMR26.

Alonso recuerda que ya en la presentación del monoplaza avisaron de un inicio cuesta arriba para, después, ir creciendo. "Dijimos en el lanzamiento que íbamos a empezar quizás un poco peor, por detrás, para tener una segunda parte del año mucho mejor, y sigo pensando lo mismo", explica.

Mientras tanto, Newey ya ha prometido un coche muy distinto para el primer Gran Premio de la temporada, en Australia, del 6 al 8 de marzo. "El coche de Melbourne va a ser muy diferente", confirma Alonso, que asegura haber visto imágenes de esa evolución y subraya que el flujo de novedades no se limitará a esa primera cita.

Ahí es donde introduce su frase más contundente. Para el asturiano, tener a un diseñador que lleva más de tres décadas en la Fórmula 1 y ha dominado el campeonato durante buena parte de ese tiempo es la garantía definitiva:

"No solo Melbourne, tenemos a un tipo que después de más de 30 años en la Fórmula 1 ha estado dominando todo ese tiempo, así que, al final, tendremos el mejor coche. Es cuestión de tiempo, pero queremos que sea lo antes posible".

De cara a esta segunda fase de test en Baréin, Alonso señala dos frentes prioritarios: integrar mejor la unidad de potencia Honda y la nueva caja de cambios, y exprimir el potencial aerodinámico del coche.

Un fotógrafo capta los detalles del Aston Martin AMR26 de Fernando Alonso EFE

Reconoce que todo funciona "sin problemas" en lo básico, pero advierte de que aún no saben exactamente dónde están en comparación con sus rivales, algo que debería aclararse en los próximos días bajo el sol de Sakhir.

En medio de un arranque de pretemporada discreto, el español manda un mensaje de calma y ambición: el camino es largo, pero con Newey al mando, el objetivo no se rebaja ni un milímetro.