El motor Ferrari hace saltar las alarmas en los test de Baréin y Mercedes muestra su dominio con el nuevo reglamento

Lewis Hamilton se baja del SF-26 en la tercera jornada de los test de Baréin. @F1

No se salva ningún equipo de los problemas en las primeras jornadas de los test de pretemporada de Baréin. El Ferrari SF-26 de Lewis Hamilton dio por terminada la sesión vespertina 11 minutos antes de tiempo después de quedarse detenido y provocar la bandera roja.

Hasta el momento, la unidad de potencia de los de Maranello se había postulado como una de las más fiables a tenor de las prestaciones que estaban mostrando en estos primeros días de pretemporada y tras las declaraciones de Esteban Ocon: "El motor Ferrari es increíble con la fiabilidad".

Sin embargo, a última hora de la tarde dio la sorpresa después de que Hamilton hiciera el tercer mejor tiempo de la sesión, solo por detrás de Kimi Antonelli y George Russell, los más rápidos.

Pretemporada Aston Martin

Kimi Antonelli, que el pasado sábado sufrió un accidente con un Mercedes de calle en Italia, cerró la primera tanda de test invernales en Baréin con el mejor tiempo del día y de toda la semana.

El joven piloto de Bolonia salió a pista por la tarde para completar una simulación de carrera completa, incluida la clasificación, en la que superó a su compañero George Russell y firmó un 1:33.669, el registro más rápido de los tres días de pruebas.

A primera vista, ver a los monoplazas de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team ocupando las dos primeras posiciones podría situarlos como favoritos para las primeras victorias en Australia. Sin embargo, la realidad en pista invita a la cautela.

La precisión y eficiencia del Red Bull Racing, tanto con Max Verstappen como con Isack Hadjar al volante, parecen situarse un paso por delante del resto.

El joven francés protagonizó, además, la mejor simulación de carrera del día, con un stint final plagado de vueltas en 1:38 y 1:39 que nadie más logró igualar.

Este rendimiento, unido al comportamiento dócil del monoplaza en frenada, apunta a que Red Bull podría estar descifrando antes que nadie el complejo reglamento de 2026. Un escenario marcado por la gestión de la energía, el ahorro en recta y el uso de marchas cortas en curva para maximizar la generación eléctrica del motor de combustión, que está dando forma a una Fórmula 1 inédita hasta ahora.

Es lo que se ha visto en estas tres jornadas. A Ocon y Bearman les salían los tiempos fáciles con un Haas que tiene buena pinta. Por su parte, Alpine, ya sin el motor Renault y con una unidad de Mercedes, la que dejó Aston por Honda y un coche con algunos detalles muy originales, han brillado sobre todo con Pierre Gasly.

Lance Stroll rueda con el AMR26 en la primera sesión matinal de los test de Baréin. Reuters

Al menos por lo visto estos tres días, por los tiempos, por la ausencia de tandas medias o largas y por los problemas diversos que han sufrido. Stroll acabó con 69 vueltas, casi todas por la mañana y por la tarde llegó otro nuevo contratiempo. Estando en boxes le saltó la alarma del ERS, de falta de aislamiento eléctrico, que obliga al piloto a saltar fuera para no sufrir una descarga grave y a acordonar el coche.

Dos operarios de Honda descargaron la batería con los guantes de aislamiento y tras desmontar el coche para revisar todo el sistema, yo no hubo tiempo para volver a rodar. Fue el remate para una semana decepcionante en casi todo, tras unas altas expectativas al ver el radical coche de Newey en Barcelona.

Pinta mal, aunque la semana que viene se podrían solucionar varios problemas para ir desbloqueando rendimiento de un coche que va a cámara lenta todavía.