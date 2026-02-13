Alonso no esconde la decepción con el AMR26 pero defiende a Adrian Newey: "Tras 30 años, no se le va a olvidar todo en un año"

El destino quiso que en cuanto Lance Stroll se bajara del AMR26 al comienzo de la sesión vespertina de la tercera jornada de los test de Baréin, Fernando Alonso atendiera a los medios en el hospitality de Aston Martin.

La expectación fue máxima después de los demoledores mensajes que lanzó su compañero en la jornada del jueves: "Lo único positivo es la decoración [...] No estamos para luchar por las victorias [...] Estamos a cuatro segundos o cuatro segundos y medio que otros coches [...] El coche va mal en todo".

Alonso reconoció que no han empezado bien, pero cree que se puede ir desbloqueando mucho del potencial del coche en poco tiempo. Eso sí, avisa que no estará entre los candidatos a ganar en Australia, que era uno de sus deseos expresados varias veces durante la temporada pasada.

"Definitivamente no estamos en la posición que queríamos. Empezamos con el pie izquierdo, ya que perdernos Barcelona fue un gran problema, porque no sólo nos perdimos el test de Barcelona, sino también los días de rodaje previos", argumentó el asturiano sobre los motivos de lo mal que va el AMR26.

Y es que ena de las limitaciones que ha tenido el nacimiento de este monoplaza ha sido el correcto funcionamiento de un túnel de viento que "no estuvo listo hasta abril y empezamos con retraso", expuso Newey en una entrevista concedida a Aston Martin tras Barcelona.

"No metimos un modelo de 2026 hasta mediados de abril cuando los demás lo hicieron a principios de año. Nos dejó una desventaja de cuatro meses, y provocó un ciclo de investigación reducido. El objetivo era Barcelona y lo conseguimos", en relación a que la escudería británica se perdió tres de los cinco días de test.

Esa ausencia en los primeros test han sido claves para entender la situación que atraviesa el monoplaza: "No corrimos en Barcelona, no tuvimos ningún día de rodaje antes de Barcelona ni antes de aquí, y ahora para nosotros es realmente la primera prueba aquí en Baréin".

"Así que estamos encontrando pequeños problemas aquí y allá en cada tanda. Y esto está afectando un poco al programa", subrayó Fernando.

A la espera de alguna sorpresa

Respecto a los rivales, al asturiano se le preguntó expresamente por la ventaja que atesora Red Bull en este inicio y si le han impresionado: "Sí, no sé en cuanto a la energía; no he consultado la información que tenemos, así que no sé si están por delante de la competencia o no, pero sin duda parece que tienen una buena unidad de potencia".

El nuevo cambio de reglamento permite a los equipos de la zona media tras una sorpresa y a pesar de la inversión, Aston Martin no será uno de esos equipos. Sin embargo, Alonso no descarta que alguno de la campanada.

"No sé quién va a ser la sorpresa, pero creo que algunos de los equipos punteros, quizás uno no sea tan rápido como pensamos, y algunos de los equipos de media parrilla serán un poco más rápidos de lo que pensamos, pero no estoy seguro de quién será esa sorpresa. Espero que la segunda parte de la temporada sea diferente, especialmente en nuestro caso, pero incluso si empezamos a un ritmo lento, podemos mejorar, y ya veremos".

"Además, McLaren en 2023 fue doblado aquí en Bahréin y ganó una carrera en Austria, Silverstone o algo así, así que no sé, este es un deporte complejo", ponía como ejemplo de posibles cambios en poco tiempo.

Adrian Newey, en el paddock de la F1 con Aston Martin AFP7 / Europa Press

¿Sigues confiando en el equipo?, se le inquiría directamente. "Sí, creo que sí, especialmente en el chasis. La unidad de potencia es un poco más difícil porque aún no entendemos bien el reglamento y lo que se necesita, pero en cuanto al chasis, no hay duda al respecto.

Después de más de 30 años con Adrian (Newey) dominando el deporte, no es que se le vaya a olvidar todo en un año. No sé dónde estamos ahora en cuanto a chasis y nivel de agarre, pero aunque no estemos al 100% ahora, lo estaremos pronto porque solucionaremos cualquier problema", zanjaba sobre esta cuestión.