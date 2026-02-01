El Aston Martin AMR26 de Fernando Alonso es "extremo" y "agresivo": los expertos de la F1 se rinden al genio Adrian Newey

El estreno del Aston Martin AMR26 en los test de Barcelona ha sacudido el paddock de la Fórmula 1. Tras el debut del primer monoplaza diseñado por Adrian Newey para la escudería británica, analistas técnicos, expilotos y periodistas especializados coinciden en una valoración unánime.

El coche es radicalmente diferente a todo lo visto hasta ahora bajo la nueva normativa de 2026. Las opiniones en las últimas horas revelan fascinación técnica, pero también cautela ante un proyecto que podría redefinir la jerarquía de la categoría o convertirse en un experimento demasiado arriesgado.

Gary Anderson, exingeniero de Fórmula 1 y uno de los analistas técnicos más respetados del paddock, ofreció el veredicto más contundente sobre el AMR26 en su análisis para The Race.

Anderson describió el monoplaza como "extremo" y "agresivo", destacando que muestra "pensamiento lateral" y demuestra que "hay bastantes formas de lograr el mismo resultado final". El experto escocés elogió específicamente la suspensión delantera, señalando que Aston Martin ha llevado "los límites un poco más allá en el empaquetado general".

Para Anderson, el verdadero valor del AMR26 radica en su capacidad de plantear soluciones alternativas a los problemas comunes de la nueva reglamentación.

"Es genial ver un coche que es un poco diferente, pero eso no significa que sea mejor que los otros. Sin embargo, muestra cierto pensamiento lateral", afirmó.

El veterano ingeniero concluyó su análisis reconociendo que, en última instancia, "todavía necesitas un capitán para decidir en qué dirección viaja el barco, y esa persona en Aston Martin es Adrian Newey".

El Aston Martin AMR26 saliendo de boxes en los test de Barcelona Aston Martin F1

Craig Scarborough, analista técnico independiente y una de las voces más autorizadas en aerodinámica de Fórmula 1, profundizó en colaboración con Peter Windsor sobre las soluciones específicas del coche.

Scarborough destacó que Aston Martin ha optado por entradas de aire en los pontones similares a las del modelo conceptual de Ferrari, donde "las aberturas son simplemente pequeños óvalos semi-ovales mirando hacia adelante capturando el aire".

Sobre el flujo de refrigeración, el británico señaló que "el aire tiene que subir y volcarse hacia abajo en los pontones, y eso es muy parecido a lo que Newey ha logrado con esta nueva configuración".

Scarborough identificó la cavidad de expansión del piso trasero como "una característica única que podría redefinir cómo se gestiona el rendimiento del difusor bajo las regulaciones de 2026".

Las dudas de Martin Brundle

Mientras Anderson y Scarborough se centraron en las virtudes técnicas del diseño, Martin Brundle, excampeón y comentarista estrella de Sky Sports F1, introdujo una nota de precaución en su análisis.

Brundle reconoció la maestría estética del trabajo de Newey, afirmando que "los coches de Adrian tienden a ser bastante homogéneos en su hermoso y amplio flujo de aire, a menudo se ve eso. No parece haber tantas piezas colgando de sus coches como las que se ven en otros".

Sin embargo, el británico planteó interrogantes fundamentales sobre la capacidad de Aston Martin para materializar el potencial del diseño.

"¿Sabe lo suficiente sobre el túnel de viento de Aston Martin y el túnel de viento digital? ¿Logrará correlacionarlo? ¿Tiene a su alrededor a la gente adecuada para interpretar su brillantez?", cuestionó Brundle.

Sobre el retraso en la presentación del AMR26, el comentarista mostró comprensión: "Cuando el coche llegó tarde, no me sorprendió en absoluto, para ser honesto, porque Adrian lo llevará, y siempre lo ha hecho, hasta el límite absoluto porque quiere el máximo tiempo de desarrollo en esas piezas y comprensión".

El Aston Martin AMR26 de Fernando Alonso, en el pit-lane de Montmeló Aston Martin F1

Brundle también advirtió sobre el desafío que supone la asociación con Honda, señalando que Newey mismo le había comentado que "Honda tiene que ponerse al día porque se fueron de la F1 y luego volvieron".

El expiloto calificó el desafío de Newey como "enorme desde el principio", sugiriendo que el genio del diseñador podría no ser suficiente sin el ecosistema técnico adecuado.

Entusiasmo en el paddock

Karun Chandhok, expiloto y comentarista de Sky Sports F1, expresó su fascinación inmediata al ver las primeras imágenes del AMR26 en pista.

En sus redes sociales, Chandhok escribió: "¡Mirad esos pontones!" acompañado de emojis de sorpresa, añadiendo: "Esa suspensión va a hacer que los equipos hablen... ¡¡y piensen!!". El indio destacó específicamente los pontones y la suspensión trasera como elementos que obligarán a otros equipos a replantear sus propias soluciones técnicas.

Ted Kravitz, reportero de Sky Sports F1 conocido por su ojo clínico para los detalles técnicos, identificó inmediatamente una característica distintiva del AMR26: el morro es "más ancho y grueso que el de Mercedes, McLaren y Red Bull", una diferencia visual que podría tener implicaciones aerodinámicas significativas en el rendimiento general del monoplaza.

La confianza de un campeón

Damon Hill, campeón del mundo en 1996 con un Williams diseñado precisamente por Adrian Newey, mantiene una confianza inquebrantable en que el AMR26 será diferente. Hill no descartó un giro radical en la jerarquía de la Fórmula 1 comparable al de 2009, cuando Brawn GP sorprendió a todo el paddock.

"Es posible que haya un cambio jerárquico en la F1 en este 2026. Cabe la posibilidad de que se produzca una sorpresa total. Algo parecido a lo que sucedió cuando Jenson Button ganó con Brawn GP, sorprendieron a todo el mundo porque entendieron el reglamento mejor que nadie", declaró el británico.

Hill enfatizó su confianza en las capacidades del diseñador: "Adrian Newey es un maestro. Esperamos que haga magia con Aston Martin. Podría suceder, es una opción real".

El excampeón recordó además que Newey abandonó Red Bull y a Max Verstappen para embarcarse en este proyecto, señalando que "Adrian lleva trabajando en este nuevo proyecto unos 18 meses", un periodo que sugiere un nivel de preparación superior al de muchos rivales.

Prudencia en Aston Martin

Desde dentro de Aston Martin, el tono fue considerablemente más moderado. Mike Krack, director del equipo en pista, valoró el debut con satisfacción contenida pero también con realismo.

"Cada vez que tienes un coche nuevo, siempre es emotivo, es un momento muy emocionante. Se ha invertido mucho trabajo en los últimos días y aún queda mucho por hacer, aunque creo que hoy podemos respirar y alegrarnos de haber sacado el coche", expresó el luxemburgués.

El 'motorhome' de Aston Martin en Montmeló durante los test de pretemporada Aston Martin F1

Sin embargo, Krack fue tajante sobre las expectativas inmediatas: "La F1 es implacable. Siempre hay que mirar hacia adelante, y tenemos mucho trabajo duro por delante".

El director técnico destacó la magnitud del cambio que afronta el equipo en 2026: "Tenemos a Honda como socio de motores y hemos fabricado nuestra primera caja de cambios en mucho tiempo, además de la nueva reglamentación de chasis y unidad de potencia. Nos convertimos en un equipo de fábrica, tenemos a Adrian a bordo... es emocionante. Son muchos cambios".

Sobre la colaboración con Honda, Krack ofreció una valoración inicial positiva: "Fue un buen comienzo, unas cuantas sonrisas entre nosotros y ellos, y nuestro objetivo es aprovechar este tiempo para integrarnos todo lo posible y para aprender a trabajar juntos".

Primera impresión de Alonso

Fernando Alonso, quien completó 61 vueltas el viernes en Barcelona con el AMR26, ofreció una valoración cautelosamente optimista tras su primer contacto con el monoplaza.

"Ha ido bien, es emocionante volver al coche después del invierno. Para nosotros es el primer día. Otros equipos habían hecho filming days o shakedown en enero y luego llevaban toda la semana rodando aquí, pero para nosotros era el primer día", comentó el asturiano.

El bicampeón del mundo destacó el rendimiento inicial del coche: "Tuvimos un día positivo, son más de 60 vueltas y el coche responde bien. Es un primer día y queda mucho por delante".

Alonso reconoció además el esfuerzo titánico del equipo para tener el monoplaza listo a tiempo: "Las últimas dos semanas han sido muy intensas en la fábrica para que el coche estuviera listo. Al final llegamos y el esfuerzo de todos en la fábrica ha sido tremendo".

Lance Stroll, compañero de Alonso en Aston Martin, completó el mensaje de prudencia tras sus pocas vueltas del jueves: "Se sentía bien. Me alegra volver al coche después de unas semanas de descanso. Todos hicieron un buen trabajo preparando el coche hoy. Ahora sólo quiero dar más vueltas y obtener más aprendizaje. Tenemos que aprender el coche, entender sus fortalezas y debilidades".

Veredicto unánime en los medios

Los medios especializados coincidieron en calificar el AMR26 como el diseño más radical de la parrilla. Motorsport.com describió el proyecto como "ambicioso, pero aún en fase de maduración", destacando que "en las primeras imágenes se observan unos bajos con un largo deslizamiento bastante inclinado" y que "la parte superior de la tapa del motor parece bastante estrecha".

Motor.es fue aún más categórico, titulando que el diseño de Newey es "el más radical de toda la parrilla" y "el más diferente", destacando los pontones huecos y las líneas definidas por todo el monoplaza. Su conclusión no dejó lugar a dudas: "El AMR26 de Adrian Newey es un monoplaza radical, extremo y arriesgado".

El AMR26 de Aston Martin saliendo a pista en el Circuit de Montmeló Aston Martin F1

Motorpasión coincidió en esta valoración, señalando que "si el AMR26 es rápido solo lo dirá el tiempo, pero que es radical y agresivo no puede discutirlo nadie".

PlanetF1.com aportó un matiz relevante en su análisis técnico, destacando que "el nivel de detalle presente en el AMR26 sugiere que lo que estamos viendo está más cerca del paquete que correrá en Albert Park que algunos de sus rivales".

El medio británico identificó múltiples "Newey-ismos" en el diseño, incluyendo referencias técnicas al Red Bull de la era 2010-2013 y al McLaren MP4-20 de 2005, lo que sugiere que el británico ha recurrido a soluciones probadas de su extenso repertorio para abordar los desafíos únicos de la normativa 2026.

El consenso es claro: Adrian Newey ha presentado un coche que desafía las convenciones establecidas por sus rivales. Si esa audacia se traducirá en victorias o en una apuesta fallida, solo lo revelarán las primeras carreras de la temporada en Australia.