Un patrimonio de 30 millones y su carrera musical como DJ: la vida actual de Jaime Alguersuari (35), expiloto de F1

Quince años después de su abrupta salida de la Fórmula 1, Jaime Alguersuari ha construido una carrera profesional tan diversa como lucrativa.

El barcelonés, que con 19 años se convirtió en el piloto más joven en debutar en la máxima categoría del automovilismo, ha transformado el traumático despido de Toro Rosso en 2011 en una historia de reinvención exitosa que abarca música electrónica, conferencias corporativas y análisis deportivo.

Según Celebrity Net Worth, Alguersuari acumula un patrimonio estimado de 30 millones de dólares, cifra que contrasta significativamente con los aproximadamente cinco millones que ganó durante sus 46 carreras en F1.

Esta diferencia revela el éxito de su estrategia de diversificación profesional, que genera ingresos estimados entre 850.000 y 3,4 millones de dólares anuales a través de múltiples actividades.

La música electrónica constituye el eje central de su vida actual. Bajo el nombre artístico Squire -traducción al inglés de su apellido materno, Escudero-, ha desarrollado una carrera internacional como DJ y productor que comenzó incluso antes de abandonar el automovilismo.

Jaime Alguersuari, durante su etapa en la escudería Toro Rosso F1

Sus actuaciones en templos de la electrónica como Amnesia y Space en Ibiza, además del festival Burning Man en Nevada, le han posicionado en el circuito global del techno melódico. Con lanzamientos en sellos prestigiosos como Mobilee Records, Einmusika y Get Physical, Squire cuenta actualmente con 8.200 oyentes mensuales en Spotify.

En 2020 fundó Ànims, un sello discográfico con sede en Barcelona que organiza showcases dominicales y publica música de artistas locales e internacionales. Paralelamente, su proyecto Pole Position -junto al fundador de Brunch Electronik, Loïc Le Joliff- completó en 2024 una gira latinoamericana con paradas en Argentina, Brasil y Tulum.

Alguersuari también se ha consolidado como conferenciante motivacional para multinacionales como Google, BBVA y CaixaBank, donde habla sobre liderazgo, gestión del cambio y trabajo bajo presión.

Esta actividad, sumada a su rol como comentarista habitual de Fórmula 1 en el programa Jugones de La Sexta, completa un portfolio profesional que aprovecha estratégicamente su experiencia en el deporte de élite.

Su transición no fue sencilla. El despido de Red Bull en 2011, cuando esperaba renovar tras lograr 31 puntos esa temporada, lo marcó profundamente. "Lo mejor que me ha pasado en la vida es que me echasen de la F1. Me ha hecho crecer como persona", declaró años después.

Un desmayo durante una carrera de Fórmula E en 2015, provocado por el estrés acumulado, precipitó su retiro definitivo del automovilismo a los 25 años.

Residente en Barcelona, donde mantiene su propio estudio de grabación, Alguersuari representa un caso excepcional de deportista que encontró mayor éxito fuera de la competición.

En 2019 plasmó su experiencia en el libro 'Reinvéntate: Cómo pasé de la Fórmula 1 a la música', donde reflexiona sobre su decisión de priorizar la realización personal sobre la seguridad económica.

A sus 35 años, el expiloto demuestra que el verdadero triunfo no siempre está en la pista de carreras.