Ya es oficial: Carlos Sainz se perderá los test de F1 en Barcelona y crece el pánico en Williams para 2026

Carlos Sainz no va a estar en los test de pretemporada de Montmeló. Williams confirmó que sus monoplazas se ausentarán de las pruebas que tendrán lugar entre el 26 y el 30 de enero en Barcelona, una de las últimas oportunidades para experimentar antes del inicio del campeonato.

En un escueto comunicado Williams confirmó que había "tomado la decisión de no participar en el test de shakedown de la próxima semana en Barcelona debido a retrasos en el programa del FW48". "Seguimos esforzándonos por lograr el máximo rendimiento del coche", aseveró la escudería britántica.

Al parecer, la escudería está teniendo serios problemas para superar las pruebas de choque que obliga a pasar la FIA. Unas pruebas que se han vuelto más exigentes para la temporada que viene y que por el momento no tienen bajo control en la escudería de Sainz.

"En su lugar, el equipo llevará a cabo una serie de pruebas, incluido un programa VTT la próxima semana con el coche de 2026 para prepararse para el primer test oficial en Baréin y la primera carrera de la temporada en Melbourne", prosiguió explicando Williams.

De esta forma, la escuadra británica tan sólo podrá realizar una última prueba previa al inicio del Mundial. La que tendrá lugar en Baréin el próximo mes de febrero. Un test quizás escaso para poner a punto el coche que penalizará a Carlos Sainz antes de la llegada de la competición.

Carlos Sainz durante la exhibición en Madrid con el Williams FW45 Europa Press

"Esperamos salir a pista en las próximas semanas y queremos agradecer a todos nuestros aficionados su apoyo continuo; hay mucho que esperar juntos en 2026", declaró Williams en su comunicado a modo de cierre.

Una dura ausencia

El Mundial de Fórmula 1 comenzará el próximo 6 de marzo con la disputa del Gran Premio de Australia. En Williams crece la preocupación con la ausencia en Barcelona, ya que la prueba de Montmeló podría arrojar conclusiones importantes para el equipo.

No es la primera vez, no obstante, que esto le pasa a la escudería en la que correrá Carlos Sainz por segundo año consecutivo. Ya hace unos años, en 2019, tampoco pudo completar todos los test previos al inicio de la temporada.

A contrarreloj van a tener que trabajar por lo tanto en Williams para llegar con las mejores prestaciones a Australia. Su ausencia en los test de Montmeló es síntoma de preocupación, y tanto Sainz como Albon lamentan no poder subirse a sus monoplazas en Cataluña para palpar las sensaciones cuando cada vez queda menos para el inicio del curso.