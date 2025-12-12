Un campeón del mundo de la F1 asegura que Hamilton está "atrapado" en Ferrari: "En juego está ensuciar su legado"

Lewis Hamilton, en el garaje de Ferrari durante el GP de Abu Dabi. Reuters

"Voy a tirar el móvil a la basura. Quiero desconectar, dormir mucho y estar con mis sobrinos". Lewis Hamilton ha terminado muy quemado su primera temporada en la Ferrari, y no es para menos.

El siete veces campeón del mundo solo ha ganado la sprint del GP de China, ha sido superado por su compañero de equipo y ha terminado sexto en el Mundial de Pilotos, seis puntos por encima del debutante Kimi Antonelli.

La transición de Mercedes a Ferrari ha terminado siendo una auténtica pesadilla porque tampoco se ha subido al podio, mientras que Charles Leclerc, su compañero de equipo, lo ha hecho en siete ocasiones. Es por ello que Lewis Hamilton ha tocado fondo, o al menos eso piensa Nico Rosberg.

Quien fuera su compañero de equipo durante tres años se ha mostrado muy crítico con los resultados que ha firmado el británico en su primera temporada en la escudería con más historia en la Fórmula 1.

"Creo que es incluso peor de lo que parece desde fuera para él personalmente. Es el mejor, y nunca vamos a debatir eso, pero aun así, ahora todo esto le está ensuciando un poco su legado", consideró el aleman en declaraciones a Sky Sports.

Y es que a pesar de que el campeón del mundo en 2016 no apuesta por la retirada de Hamilton, sí considera que la presión a la que está sometido es máxima a tenor de la edad, y de los resultados que está resgistrando en los últimos cuatro años.

Lewis Hamilton en el lado izquierdo, Toto Wolff en el centro y Nico Rosberg a la derecha. Europa Press

"Simplemente, está atascado porque retirarse ahora... no puede. Quiero decir, ¿con quién lo van a reemplazar? Y eso también es una pérdida de prestigio, porque asumir este gran proyecto y luego, a los 12 meses, simplemente porque es difícil, pensar simplemente que te vas a retirar... Eso no funciona así", añadió Rosberg.

"El tiempo tampoco está de su lado, ¿sabes? Y no va a ser más fácil. Así que eso tampoco es una buena opción. Por todo ello, Lewis se encuentra en una coyuntura muy complicada. No es una forma digna de terminar su carrera", continuó el alemán.

Hamilton, a la defensiva

Es por ello que Rosberg considera que el retiro de Lewis Hamilton se producirá la temporada que viene, por lo que cumplirá el año que le queda de contrato con Ferrari.

"Acaba de empezar este proyecto con Ferrari. Abandonar después de una sola temporada no es posible. Está totalmente atado. No tiene otra opción que intentarlo de nuevo el año que viene. Pero también podría empeorar", cierra Rosberg.

Lewis Hamilton, en el paddock del GP de Qatar. Reuters

Lewis, el protagonista, quiso aclarar tras el GP de Abu Dabi que por su cabeza no pasa dejar la Fórmula 1 debido al "amor por lo que hago y el apoyo increíble que recibo de la gente".

"A todos los que están hablando de mi retirada no quiero decirles nada. Ninguno de ellos hizo lo que yo hice. Así que ni siquiera están a mi nivel", zanjó de forma contundente.