La agenda invernal de Aston Martin y el GP marcado en rojo para ver realmente el nivel competitivo en 2026

Adrian Newey revisando el monoplaza en el box de Aston Martin Aston Martin

Aston Martin afronta el momento más transcendental de su historia. Tras un 2025 irregular que dejó más dudas que certezas, la escudería británica se prepara para la introducción de la nueva normativa técnica de 2026 de la F1.

El equipo de Silverstone ve en este escenario su mayor oportunidad para dar un salto definitivo hacia la élite. La hoja de ruta es clara, los plazos son inamovibles y las expectativas, máximas.

Desde el cierre del curso en Abu Dabi, este domingo, la actividad se centra ya únicamente en el nuevo proyecto. Fernando Alonso viajó de vuelta a Silverstone para ajustar el asiento del AMR26 y comenzar sesiones intensivas de simulador.

El objetivo interno era llegar lo más preparados posible al parón obligatorio del 24 de diciembre, un límite que todos los equipos encaran con tensión debido al volumen de trabajo pendiente.

Los test

La agenda invernal en la Fórmula 1 está diseñada al milímetro y marcará, según el propio Aston Martin, el primer termómetro real del proyecto.

El curso arrancará con un test privado en Barcelona del 26 al 30 de enero, completamente a puerta cerrada.

Cada equipo podrá rodar tres días completos y reservar otros dos por si las condiciones meteorológicas lo exigen. Será la primera vez que el AMR26 toque asfalto, lejos de cámaras y sin presión mediática.

Fernando Alonso, durante la clasificación del GP de Singapur. EFE

Tras esta toma de contacto llega la ventana pública:

- Primer test oficial en Baréin, del 11 al 13 de febrero.

- Segundo test oficial en Baréin, del 18 al 20 de febrero.

Con nueve días totales de pruebas, la Fórmula 1 triplica su preparación habitual. Y Aston Martin ha decidido situar su presentación del AMR26 el 9 de febrero, justo entre las pruebas privadas y el primer test oficial.

Una fecha que apunta a un propósito claro: mostrar un coche prácticamente definitivo, no una simple maqueta como ocurre en otros muchos lanzamientos.

La temporada empezará el 8 de marzo en Melbourne, pero en Silverstone insisten: el primer veredicto llegará antes.

Newey, Honda y Silverstone

Si la normativa es una oportunidad, la arquitectura interna del proyecto es la base sobre la que Aston Martin quiere construir su revolución.

La llegada del ingeniero más laureado de la historia ha transformado el ecosistema técnico del equipo. Newey está completamente volcado en el AMR26.

"Mi mujer dice que en los últimos meses estoy en trance de diseño", confesó. "Al cincuenta por ciento estoy volcado en el diseño, el CFD y la dinámica de flujos".

El británico no solo lidera el diseño: desde 2026 asumirá también el rol de Team Principal, un movimiento sin precedentes que busca integrar, sin fricciones, las áreas de chasis, aerodinámica y unidad de potencia.

Por primera vez, Aston Martin contará con un motor diseñado exclusivamente para su coche.

Para Andy Cowell, exCEO del equipo, la ventaja es evidente: "Como equipo oficial, hay una gran cantidad de sistemas que se discuten abiertamente con Honda para maximizar el rendimiento".

Andy Cowell y Fernando Alonso, durante la pretemporada de Fórmula 1 2025 en Baréin Aston Martin

El trabajo conjunto está muy avanzado. Las reuniones son diarias y se busca una integración perfecta entre el motor japonés y el monocasco británico.

Honda llega en plena cima competitiva, tras encadenar cuatro títulos con Red Bull y Max Verstappen, pero el reto es enorme.

El sistema eléctrico multiplicará por tres su potencia hasta 475 CV, mientras que el motor de combustión reducirá su impacto.

Desde 2025 Aston Martin opera en unas instalaciones completamente nuevas. Para el equipo, disponer por fin de su propio túnel de viento marca un antes y un después.

"El nuevo simulador y el túnel de viento pueden cambiar las reglas del juego", afirmó Mike Krack.

La calibración, además, ha permitido detectar discrepancias clave respecto a los datos del túnel de Mercedes, lo que explicaría problemas recurrentes del AMR25.

Esa información durante los últimos meses de trabajo está siendo vital para ajustar el rumbo del AMR26.

Alonso, optimismo realista

Fernando Alonso ha sido prudente en sus declaraciones, pero transmite confianza en el rumbo del proyecto.

"El año que viene volveremos más fuertes", dijo en Abu Dabi. Y añadió: "Hay un reseteo en el reglamento, así que quien haga un mejor trabajo estará delante".

El asturiano cree que el verdadero nivel no se verá en Melbourne, sino semanas después: "Para mí la esperanza es más el coche de la cuarta carrera que el que presentes en Australia".

Su continuidad dependerá únicamente del rendimiento del coche: "Ya no necesito correr; estoy aquí porque quiero ayudar a Aston Martin a ser campeón".

Fernando Alonso, en el box de Aston Martin Reuters

El GP marcado en rojo

Con Melbourne como punto de partida, en Aston Martin insisten en que el verdadero examen llegará semanas después. Una fecha interna destaca sobre todas: la cuarta carrera del campeonato.

Ese será el momento en el que las primeras evoluciones del AMR26 lleguen a pista y el equipo espera comprobar si su concepto se sostiene frente a McLaren, Mercedes, Red Bull y McLaren.

No será antes. La pretemporada mostrará tendencias, pero será ese Gran Premio el que determinará si Fernando Alonso puede aspirar a ganar carreras en 2026 o si la lucha volverá a ser por objetivos menores.

Para Alonso es la última gran ocasión. Para Aston Martin, el examen de un proyecto de seis años. Para Newey, la prueba de que su genio es exportable fuera de Red Bull. Y para Honda, el reto de reafirmar que sigue en la cima con un reglamento totalmente distinto.

El invierno ya está en marcha y las piezas están sobre la mesa. A partir del 26 de enero en Barcelona, el reloj empezará a correr para descubrir si Aston Martin ha construido un coche capaz de ganar en 2026.