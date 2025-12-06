Verstappen muestra sus cartas en la clasificación y se lleva la pole en Abu Dabi por delante de los McLaren con Alonso 6º

El neerlandés 'voló' en Yas Marina y ha puesto contra las cuerdas a Norris (segundo) y a Piastri (tercero) quienes no tienen margen de error.

El primer golpe anímico en la pelea por el Mundial de Fórmula 1 lo ha dado Max Verstappen al llevarse la última pole del año. Sin embargo, el escenario sigue siendo muy favorable para Lando Norris, que formará junto con el neerlandés en la primera línea de salida.

Piastri, el tercero en discordia en la lucha por el campeonato, saldrá desde la tercera posición, aunque es posible que no lance una ofensiva a su compañero de equipo en la salida, por órdenes de equipo más que nada.

'Mad Max' dejó su sello con dos vueltas dignas de pole que le permitieron imponerse frente a ambos McLaren en una 'qualy' sobresaliente. Gestionó a la perfección su estrategia de neumáticos, reservando un juego de blandos para disponer de dos intentos en la Q3. Jugada maestra.

VERSTAPPEN LO VUELVE A HACER

VERSTAPPEN LO VUELVE A HACEEEEEEEER 🔥🔥🔥🔥



HABRÁ GUERRA TOTAL EN LA SALIDA CON LOS TRES CANDIDATOS EN LAS TRES PRIMERAS POSICIONES#AbuDabiDAZNF1 🇦🇪 pic.twitter.com/V2npq4wuMQ — DAZN España (@DAZN_ES) December 6, 2025

Lo cierto es que le habría bastado cualquiera de ellos ya que Norris terminó a dos décimas y Piastri quedó a apenas unas milésimas de su compañero.

El resultado de la clasificación sitúa al británico con opciones reales de sellar el título este domingo, aunque nadie debería anticipar una carrera tranquila.

A Max no le conviene y la temporada todavía puede tener un golpe de efecto final, como la eliminación de los McLaren en Las Vegas o el caos estratégico vivido en Qatar.

De hecho, en un trazado bautizado desde el jueves como territorio Lando, fue Verstappen quien se adueñó de la pole, con una ventaja inédita en todo el fin de semana. Hay campeonato mientras el neerlandés no quiera escribir el punto final.

Alonso cara, Sainz cruz

Alonso volvió a dejar una clasificación de maestro y arrancará 6º, desde la tercera fila en Yas Marina. Había marcado el cuarto mejor tiempo en la Q2.

Viendo las ganas que tiene el asturiano de cerrar definitivamente la etapa del AMR25, no es mala forma de terminar el curso: con una carrera que apunta a sumar puntos. "Hoy es un día feliz, y el domingo lo será aún más", comentó por radio.

OTRA VEZ TODOS LOS ORDENADORES Y LAS SIMULACIONES A LA BASURA



MILAGROS ALONSO. SOLO EN LOS MEJORES CINES 😍#AbuDabiDAZNF1 🇦🇪 pic.twitter.com/zhPqL2cHuE — DAZN España (@DAZN_ES) December 6, 2025

En el proceso, además, dejó un par de rebufos que beneficiaron a Max. Al margen de simpatías o rivalidades, los talentos suelen reconocerse entre sí.

Sainz, por su parte, cayó en la Q2 por unas pocas milésimas y tendrá que salir 12º frente a rivales incómodos como Bearman, Lawson o Tsunoda. Las distancias fueron tan ajustadas que hasta 15 pilotos quedaron comprimidos en solo tres décimas.

Hamilton encadenó su cuarta eliminación consecutiva en la Q1, lastrado esta vez por el accidente sufrido en los Libres 3.

Para él, el final este domingo de la era de los monoplazas de efecto suelo supondrá casi un alivio: ha sido una etapa que ha dejado al descubierto las grietas del piloto más laureado de la historia.

¡ESTO ES UN INFIERNO PARA HAMILTON! 😵



OTRA VEZ ELIMINADO A LAS PRIMERAS DE CAMBIO 😱#AbuDabiDAZNF1 🇦🇪 pic.twitter.com/uQIBLqA3d2 — DAZN España (@DAZN_ES) December 6, 2025

Cuando arrancó la temporada 2025, su fichaje por Maranello acaparaba toda la atención en la Fórmula 1. Nueve meses más tarde, aquella expectación desbordada por ver a Lewis vestido de rojo se ha ido desinflando.

Hoy casi nadie se acuerda de ese revuelo inicial: todas las miradas están puestas en los tres aspirantes que se juegan el Mundial este domingo.