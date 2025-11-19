De Renault a Aston Martin: el dinero que Fernando Alonso movió con sus contratos en F1

Fernando Alonso sigue su camino en la Fórmula 1 en 2025 como piloto de Aston Martin. Desde aquel debut en 2001 a los mandos de un modesto Minardi hasta sus temporadas más lucrativas en Ferrari y McLaren Honda, el asturiano firmó contratos que consolidaron una fortuna estimada en unos 170 millones de euros.

Su trayectoria deportiva y económica avanzó de forma paralela y dejó cifras que explican por qué sigue siendo uno de los nombres más valiosos del paddock.

De Minardi al bicampeonato: los primeros años de una carrera millonaria

Alonso debutó en la Fórmula 1 por primera vez en 2001 con Minardi, un año sin datos públicos sobre su salario. Tras ese debut, Renault se convirtió en su casa a partir de 2002 y lo acompañó hasta 2006, etapa en la que conquistó sus dos títulos mundiales. Tampoco se conocen las cifras oficiales de esos primeros contratos, aunque ese periodo consolidó su salto al grupo de pilotos mejor pagados.

Su fichaje por McLaren Mercedes en 2007 marcó el inicio de su escalada salarial: ese acuerdo se valoró en cerca de 30 millones de euros. Después regresó a Renault en 2008 y 2009, temporadas con retribuciones aproximadas de 14,5 y 15 millones respectivamente.

Ferrari y McLaren Honda: los años de los sueldos más altos

Ferrari llamó a su puerta en 2010 y le ofreció uno de los paquetes salariales más potentes de la parrilla. El asturiano percibió unos 30 millones en su primer año en Maranello, 24 millones en 2011, volvió a los 30 en 2012 y cerró su ciclo en el equipo italiano con otros contratos de unos 20 millones en 2013 y 22 millones en 2014.

Su etapa en McLaren Honda entre 2015 y 2018 supuso un nuevo salto económico. Las cifras aproximadas fueron:

2015: unos 35 millones

2016: unos 30 millones

2017: alrededor de 38 millones

2018: unos 30 millones

El regreso con Alpine y su etapa actual en Aston Martin

Tras dejar la Fórmula 1 en 2018, Alonso volvió en 2021 con Alpine. Su contrato rondó los 25 millones ese año y alcanzó los 30 millones en 2022, cifras que lo colocaron entre los pilotos mejor remunerados del momento.

Desde 2023 pilota para Aston Martin, aunque su llegada implicó una rebaja notable: comenzó con unos 5 millones en su primera temporada. Posteriormente, el equipo ajustó su contrato con un incremento considerable en 2024, situado en torno a los 26 millones, y una estimación de unos 17 millones para 2025.

Resumen de todos los salarios estimados de Fernando Alonso

A lo largo de su trayectoria, los contratos del asturiano dejaron esta evolución aproximada: