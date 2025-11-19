Entrenamientos libres del GP de Las Vegas de F1 2025: el inusual horario para ver a Alonso y Sainz desde España

Los horarios de los entrenamientos libres del GP de Las Vegas de F1 2025 Europa Press

El GP de Las Vegas 2025 vuelve a presentar un desafío para quienes siguen la Fórmula 1 desde España, ya que las pruebas nocturnas en el Strip Circuit obligan a cambiar rutinas y ajustar el reloj para no perder detalle de Fernando Alonso, Carlos Sainz y el tramo decisivo del campeonato.

Horarios de los entrenamientos libres del GP de Las Vegas 2025

Los libres serán los encargados de abrir un fin de semana con madrugones para casi todos:

Libres 1 (viernes 21 de noviembre): 1:30 h

Libres 2 (viernes 21 de noviembre): 5:00 h

Libres 3 (sábado 22 de noviembre): 1:30 h

Horario de la clasificación del GP de Las Vegas 2025

La lucha por la pole también llegará con un horario complicado:

Clasificación (sábado 22 de noviembre): 5:00 h

Horario de la carrera del GP de Las Vegas 2025

El domingo coloca otra sesión al amanecer: