Entrenamientos libres del GP de Las Vegas de F1 2025: el inusual horario para ver a Alonso y Sainz desde España
Las sesiones previas a la clasificación marcarán un fin de semana exigente para los aficionados españoles.
El GP de Las Vegas 2025 vuelve a presentar un desafío para quienes siguen la Fórmula 1 desde España, ya que las pruebas nocturnas en el Strip Circuit obligan a cambiar rutinas y ajustar el reloj para no perder detalle de Fernando Alonso, Carlos Sainz y el tramo decisivo del campeonato.
Horarios de los entrenamientos libres del GP de Las Vegas 2025
Los libres serán los encargados de abrir un fin de semana con madrugones para casi todos:
-
Libres 1 (viernes 21 de noviembre): 1:30 h
-
Libres 2 (viernes 21 de noviembre): 5:00 h
-
Libres 3 (sábado 22 de noviembre): 1:30 h
Horario de la clasificación del GP de Las Vegas 2025
La lucha por la pole también llegará con un horario complicado:
- Clasificación (sábado 22 de noviembre): 5:00 h
Horario de la carrera del GP de Las Vegas 2025
El domingo coloca otra sesión al amanecer:
-
Carrera (domingo 23 de noviembre): 5:00 h
-
Duración estimada: 50 vueltas