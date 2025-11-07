La Fórmula 1 estudia cambiar una regla histórica en 2026 para ayudar a la programación de las TVs que emiten los GPs

Max Verstappen, por delante de Norris durante el GP de Estados Unidos. Reuters

La Fórmula 1 podría modificar uno de sus pilares tradicionales a partir de 2026: la duración estándar de los grandes premios.

Según informa The Race, dirigentes de la categoría, equipos y representantes de la FIA han debatido en las últimas reuniones la posibilidad de nuevos cambios en el reglamento deportivo.

Además de los ya anunciados sobre los nuevos coches y motores que debutarán ese año, también buscan un calendario más coherente en tiempos para las retransmisiones de televisión.

La propuesta forma parte de un paquete de ideas discutidas en el Sporting Advisory Committee y que serán revisadas próximamente en la Comisión de la Fórmula 1.

Aunque todavía no hay consenso, tres posibles cambios están ganando apoyo: ajustes en las sesiones de prácticas, modificaciones en la clasificación y la citada revisión de las distancias de carrera.

Equipo de mecánicos de Red Bull

Duración uniforme

Actualmente, el reglamento establece que cada gran premio debe disputarse sobre el menor número de vueltas completas que superen los 305 kilómetros.

La única excepción es Mónaco, cuya baja velocidad y complejidad justifican una distancia mínima de 260 kilómetros. Pero esa regla genera diferencias notables en el tiempo real de las carreras.

Por ejemplo, el GP de Italia en Monza de 2024 se resolvió en 1 hora y 13 minutos, mientras que el GP de Singapur, con su trazado urbano y ritmo más lento, se extendió durante 1 hora y 40 minutos.

Esta variabilidad complica la planificación televisiva, ya que muchas cadenas necesitan saber con mayor precisión cuánto durará la emisión de una carrera.

Por eso, una de las propuestas que se estudian es estandarizar la duración de los grandes premios, ajustando la distancia de carrera en función de la velocidad del trazado.

Así, carreras más cortas como Monza podrían alargarse, mientras que otras como Singapur se recortarían ligeramente.

El objetivo es que todas se celebren en una franja de tiempo similar, lo que beneficiaría tanto a broadcasters como a patrocinadores.

No obstante, no está claro hasta qué punto esta medida contará con el apoyo de los equipos.

Una iniciativa anterior para acortar carreras no fue bien recibida, y la idea podría volver a archivarse si no logra el respaldo necesario.

La foto de familia de los pilotos de F1 en la temporada 2025 F1

La clasificación

El desembarco de Cadillac como undécimo equipo en la parrilla de Fórmula 1 en 2026 también obligará a revisar el formato de clasificación.

Hasta ahora, cinco pilotos eran eliminados en Q1 y Q2, dejando diez para Q3. Con dos coches más en pista, serán seis los eliminados en cada una de las dos primeras tandas.

Este nuevo escenario ha despertado inquietud en varios equipos, que temen un mayor riesgo de tráfico en el pitlane y vueltas abortadas.

A modo de solución, una de las escuderías ha propuesto añadir uno o dos minutos adicionales a Q1 y/o Q2, lo que permitiría a los pilotos tener más margen para salir a pista.

Esta medida no alargaría la sesión total de clasificación, ya que se compensaría reduciendo el tiempo de pausa entre segmentos.

Formato sprint

El formato sprint, cada vez más presente en el calendario, también podría sufrir cambios.

Actualmente, el viernes de estos fines de semana incluye una única sesión de entrenamientos libres antes de la clasificación.

Si se produce una bandera roja durante esos entrenamientos, el tiempo perdido no se recupera, lo que deja a los equipos sin margen para preparar adecuadamente sus coches.

La nueva propuesta plantea que, en esos casos, se añadan hasta 15 minutos extra al final de la sesión para compensar el tiempo interrumpido.

En teoría, esta modificación es sencilla de aplicar y garantizaría a los equipos la posibilidad de completar sus programas.

No obstante, hay que tener en cuenta que el reglamento exige que la clasificación sprint comience entre dos horas y media y tres horas y media después del final de los entrenamientos, por lo que habría que ajustar bien los márgenes.

Nueva era

Con el horizonte de 2026 marcado por el debut de nuevos coches, unidades de potencia híbridas más sostenibles y un calendario que seguirá creciendo en número de carreras, la Fórmula 1 busca adaptarse también a las demandas de los medios y la audiencia global.

Las propuestas aún deben ser debatidas en profundidad y podrían quedarse en fase exploratoria si no logran el apoyo necesario.

Sin embargo, el simple hecho de que la F1 estudie modificar algo tan arraigado como la duración de las carreras evidencia que el deporte está dispuesto a reinventarse para seguir siendo competitivo dentro y fuera de la pista.