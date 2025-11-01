La Fórmula E abre puertas a las mujeres mientras la Fórmula 1 sigue siendo inaccesible: "Hacen falta 1.500.000 € cada año"

Las 14 pilotos que van a competir en la nueva temporada de la Fórmula E. @FIAFormulaE

La última jornada de los test de pretemporada de la Fórmula E la han protagonizado las mujeres en el Circuit Ricardo Tormo, en el llamado 'All-Women's Test'. Una última toma de contacto con los coches eléctricos que empezarán a rodar el 6 de diciembre en el ePrix de Sao Paulo.

De cara a la nueva temporada, la organización ha implementado importantes cambios en aras de reforzar su compromiso, junto a la FIA, para promover la diversidad y la igualdad en el automovilismo.

En el motorsport (deporte motor) las oportunidades para las mujeres caen a cuentagotas. Algo que poco a poco está cambiando en los últimos años gracias a iniciativas como la de la Fórmula E o campeonatos íntegramente femeninos como la F1 Academy, o en el pasado las W Series.

"Creo que son cosas que están dando mucha visibilidad, sobre todo a las niñas pequeñas, y está ayudando muchísimo", confesó Nerea Martí antes de los test. Y es que la valenciana se muestra optimista con el progreso de las pilotos mujeres en el mundo de las cuatro ruedas.

"En cuanto a la mujer en el motor, sí que es verdad que yo creo que es cuestión de tiempo, porque nos estamos preparando muy bien y las oportunidades están llegando", dijo en una mesa redonda con medios internacionales.

La búsqueda de audiencias

Tanto Nerea Martí como Marta García persiguen aún su sueño de conseguir un contrato como pilotos de simulador, es decir, ayudar al equipo en el desarrollo del coche. Y lo cierto es que las posibilidades de conseguirlo son infinitamente superiores en la categoría eléctrica que en la Fórmula 1.

Uno de los cometidos de la Fórmula E es promover la diversidad y la igualdad en la búsqueda de nuevas audiencias. "El automovilismo tradicionalmente siempre ha sido tanto en competición como en audiencia muy masculinizados. Entonces Fórmula E, lo que está buscando y lo que persigue son estas nuevas audiencias para así atraer a nuevos pilotos", cuentan a EL ESPAÑOL fuentes cercanas a la organización.

"¿Qué ocurre? Que para eso también hay que crear cantera y no la hay. En las escuelas de karting hay entre un 1% y un 3% de mujeres, por lo que hay que aumentar y promover esta cantera. Y esto se consigue a través de que las niñas cuando quieran empezar tengan referentes femeninos", añaden.

DSC_7315_copy_U2HHQDp1_20251030030149 Fórmula E

Este es uno de los objetivos que ha llevado a la Fórmula E a organizar, por segundo año consecutivo, los 'All Women's Test'.

"Hay que tratar de que las mejores pilotos del mundo en otras categorías y en otras disciplinas, como es el caso de Nerea y de Marta, puedan ponerse a los mandos de un monoplaza eléctrico, con el objetivo también de que ellas pasen a formar parte de las estructuras oficiales de los equipos como pilotos de desarrollo en principio y luego si sus tiempos son muy buenos, ya se verá si en un futuro puede haber alguna piloto femenina en el campeonato de Fórmula E", trasladan.

Al igual que Marta García, desde la organización coinciden en que todo es cuestión de tiempo y esto es un proceso lento.

Son varios los campeonatos que han intentado aportar su granito de arena, pero lo cierto es que, por el momento, no se ha visto a ninguna mujer al volante de una Fórmula 1. La valenciana cree que "es un proceso que hay que coger con un poco más de paciencia", opina Martí.

"Las niñas que son más pequeñitas sí que van a tener una buena base y una buena preparación y yo no tengo ninguna duda que llegará alguna mujer a lo más alto", reconoce la piloto valenciana.

Sin recursos económicos

En cuanto a sus propios objetivos de cara a un futuro, la piloto, de 23 años, sueña con poder seguir vinculada con el automovilismo por mucho tiempo más y dedicarse a ello de forma profesional todo el tiempo que pueda.

"Mis objetivos han ido cambiando. Yo desde pequeña he soñado con la Fórmula 1. Y ojalá ahora que estoy metida más en el mundo de los GTs, pues espero que en un futuro pueda llegar a hacer un WEC o las 24 Horas de Le Mans. Ese sería mi objetivo a día de hoy", se sinceraba.

Test de pretemporada de las mujeres. Fórmula E

Desde la organización son conscientes de que "ante la imposibilidad de a lo mejor encontrar un asiento en un monoplaza, se pasan a los campeonatos de resistencia. Pero al final a lo que aspira todo el mundo y lo que tiene todo el mundo en mente es la Fórmula 1".

Además, añaden que "en Fórmula E compiten los mejores y al final lo que puede abrir la puerta a estas pilotos de desarrollo a hacerse con un asiento oficial son sus tiempos en los test. Que cada vez haya más test y que cada vez sus tiempos se acerquen más a los mejores".

"Por tanto, para llegar a la Fórmula 1 necesitas entre un millón y un millón y medio de euros por temporada. Entonces, multiplícalo por la carrera que puede tener un piloto como Fernando Alonso, que lleva 18 años, pues estamos hablando a lo mejor de 20 millones de euros".

Las pilotos hablan con los medios durante las jornadas de test de pretemporada. Fórmula E

Y es que mientras la Fórmula E valora el talento, llegar a la Fórmula 1 depende del apoyo de un patrocinador que esté dispuesto a desembolsar importantes cantidades de dinero cada año.

Sin embargo, esto es un proceso muy largo y la categoría eléctrica sabe dónde tiene su techo: "Cuando hablas de automovilismo, el 90% de la gente piensa en Fernando Alonso o en Carlos Sainz, pues queremos que dentro de unos años cuando hables de automovilismo te digan el nombre de Pepe Martí, por ejemplo".

Al final el objetivo no es solo seducir al aficionado que está viendo las carreras, sino también hacerlo con las aficionadas y que la Fórmula E entre en el colectivo imaginario de todos los seguidores del deporte motor.