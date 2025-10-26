Lando Norris da un golpe de autoridad y se lleva un triunfo en México en una carrera aciaga para los pilotos españoles

El Gran Premio de México 2025 entregó una vibrante jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde Lando Norris conquistó una victoria tan ansiada como decisiva para la pugna por el Mundial.

El británico se mostró intratable desde la pole, firmando una carrera sin errores que le permitió retomar el liderato y sumar su quinta victoria del año, mientras la tensión fue máxima entre sus rivales directos y el caos marcó la jornada para los pilotos españoles.​

Norris partió desde la pole tras una brillante clasificación y supo resistir el asedio inicial de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, además de sortear por dentro el primer embate de la salida, donde también aparecieron Verstappen y Russell con maniobras agresivas pero sin mayores consecuencias.

LANDO 𝐏𝐋𝐔𝐒𝐂𝐔𝐀𝐍𝐏𝐄𝐑𝐅𝐄𝐂𝐓𝐎 NORRIS 🚀



Victoria magistral. Fin de semana de 10. Superioridad total ¡Y NUEVO LÍDER DEL MUNDIAL POR SOLO 1 PUNTO SOBRE PIASTRI! 🔥🔥🔥#MexicoDAZNF1 🇲🇽 pic.twitter.com/GpCRCjByQG — DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2025

El piloto de McLaren tomó las riendas de la carrera, gestionó con maestría la ventaja sobre Leclerc y Hamilton durante toda la prueba y aprovechó los errores y sanciones de sus rivales: Hamilton excedió la frenada en la curva 4 y fue penalizado con 10 segundos, lo que le dejó fuera de la pelea por el podio. Leclerc tampoco pudo igualar el ritmo del británico y fue cayendo tras el primer relevo de neumáticos.​

Mientras Norris ampliaba su diferencia—llegando a manejar más de 15 segundos sobre sus perseguidores tras el primer stint—Verstappen apostó por una estrategia alternativa de neumáticos, pero su ritmo fue insuficiente y terminó octavo, peleando incluso con Hamilton.

Piastri, líder hasta la prueba de México, se mantuvo quinto y perdió terreno clave en la lucha por el campeonato, mientras que el Haas de Oliver Bearman sorprendió con el tercer puesto en una actuación libre de incidentes.

En la recta final Norris no cedió ni un ápice, cruzando la bandera a cuadros como absoluto dominador y volviendo a poner la lucha mundialista en manos de McLaren. El público mexicano vibró al paso de los monoplazas, ante un resultado que pone la temporada al rojo vivo.​

Día aciago

Fernando Alonso volvió a vivir un auténtico calvario en México. Tras una clasificación en la que apenas logró pasar a Q2, el asturiano marchó lejos de la zona de puntos durante buena parte de la carrera, pero todo se torció en la vuelta 36 cuando su Aston Martin sufrió problemas de frenos que le obligaron a retirar el coche, sumando así su cuarto abandono consecutivo en este circuito y el quinto en la temporada.

La debacle se agravó tras un primer pit stop desastroso, con problemas en un neumático que anticiparon el final. La frustración era patente en el garage de Aston Martin, en una temporada que solo le deja esperar a 2026 y la llegada de Honda.​

Abandono de Fernando Alonso, el quinto de la temporada ❌



Sufre un toque en la salida, le hacen una parada de 7 segundos y ahora se tiene que retirar. Todo ha salido mal en México 😓#MexicoDAZNF1 🇲🇽 pic.twitter.com/l7KMmiC8WX — DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2025

Carlos Sainz tampoco tuvo mayor fortuna con Williams. Pese a haber clasificado séptimo, debió partir desde la duodécima posición por la sanción arrastrada desde Austin.

Fue investigado por un incidente en la salida y recibió otra penalización de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en boxes, fruto de un monoplaza descontrolado durante el pit. Aunque su ritmo fue bueno y peleó puntos, el madrileño acabó fuera de combate y sumó un abandono en otro fin de semana complicado para la escuadra británica.​