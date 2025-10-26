Norris resurge y gana la batalla psicológica en México sellando la pole con Verstappen quinto, Piastri séptimo y Alonso 14º

El momento crítico para Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen ha llegado con el Mundial en juego a falta de cinco Grandes Premios para el final de la temporada. La presión es real y mientras al líder del Mundial le está pasando factura, al vigente campeón le está dando alas.

Max se ha mostrado muy fuerte en los entrenamientos libres, pero en la clasificación, a la hora de la verdad, a una vuelta el RB21 no podía plantar cara a Lando. El final fue peor de lo esperado puesto que al neerlandés se le colaron los dos Ferrari y Russell, por lo que saldrá 5º.

Si Norris fue la cara en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Piastri fue la cruz. El australiano está nervioso y no solo no luchó por la pole -se quedó a casi seis décimas-, sino que únicamente fue más rápido que Hadjar y Bearman. Consiguió el octavo puesto, pero saldrá séptimo tras la sanción que tiene que cumplir Carlos Sainz.

La clasificación del GP de México confirmó los malos presagios que tenía Fernando Alonso para este fin de semana. El asturiano aspiraba con obrar un nuevo milagro para meterse otra vez en la Q3, pero se quedó en la Q2 y saldrá 14º en la carrera.

Alonso tuvo que hacer malabares para pasar el primer corte y gastó dos juegos de neumáticos blandos. El primer objetivo consiguió superarlo, pero en la Q2 fue carne de cañón. El primer sector no fue bueno y aunque en el segundo mejoró, el último volvió a ser lento.

Como acostumbra, exprimió al máximo el rendimiento del AMR25, pero aunque Mike Krack se encargue de anunciar que la situación no es tan mala como la pinta el piloto, la realidad le da la razón al asturiano.

De hecho, el problema no está únicamente en el coche de Alonso, sino que también se encuentra en el coche de Stroll. El canadiense no superó la Q1 y el domingo saldrá desde la 19ª posición. Aston Martin tendrá muy difícil salir del Autódromo Hermanos Rodríguez con algún punto.

Sainz, heroico

Mucho mejor le fue a Carlos Sainz. El madrileño se metió en la Q3 sin muchas dificultades mientras que su compañero de equipo, Alex Albon, fue eliminado a las primeras de cambio. En sintonía con el Williams mostró la solidez que le ha estado faltando durante la primera mitad de la temporada.

Sainz no necesitó de muchos intentos para conseguir la mejor vuelta en cada sesión y en la Q3 fue incluso más rápido que Piastri.

No obstante, el madrileño sufrió una sanción tras el accidente con Antonelli en el GP de Estados Unidos que conlleva dos puntos en la superlicencia y cinco puestos en la parrilla de salida. Hizo el 7º mejor crono, pero el domingo saldrá 13º.