Verstappen siembra el pánico entre los McLaren y se lleva la pole en el GP de Estados Unidos con Sainz 9º y Alonso 10º

"Un monstruo viene a verme", deberán estar pensando en el garaje de McLaren viendo cómo Max Verstappen se acerca cada vez más en la lucha por el Mundial de Fórmula 1. No es el gran favorito y recortarle 55 puntos a Piastri y 33 a Norris no será tarea fácil, pero el neerlandés ya está ahí.

Después de haber ganado la sprint-race, en la clasificación del GP de Estados Unidos se llevó la pole registrando todos los sectores en morado y, sobre todo, con Norris segundo y Piastri sexto. Aun así, falló Red Bull al sacarle tarde y privarle de hacer el último intento.

Después de haber cometido un error en la carrera al sprint que condenó a Norris, Fernando Alonso y Hulkenberg, a Piastri se le ve nervioso. El australiano no encontró la velocidad en COTA y sufrió para ser más rápido que pilotos de la zona media: Antonelli, Bearman, Sainz y Alonso.

Sobre el trazado de Austin también emergieron los dos Ferrari. Charles Leclerc plantó cara a Norris para salir en la primera línea en la parrilla de salida junto con Verstappen, pero un trompo en el segundo intento le privó de mantener la segunda posición.

Lewis Hamilton, por su parte, saldrá 5º por delante de Piastri y por detrás de George Russell. Su excompañero la temporada pasada en Mercedes sin hacer mucho ruido se postuló para la pole, pero no consiguió hacer la vuelta perfecta.

En clave española, Fernando Alonso volvió a sacar el máximo rendimiento al AMR25 a pesar de las dudas por el accidente en la sprint-race. Sin muchas dificultades se metió en la Q2 y en la Q3 se guardó un juego de neumáticos blando nuevos, pero el segundo sector le condenó y saldrá 10º.

Algo mejor lo hizo Sainz. Con la moral por las nubes tras haber conseguido el segundo podio para Williams, el madrileño consiguió superar a su compañero de equipo con relativa facilidad y se quedó con la miel en los labios de ser más rápido que Oliver Bearman, quien saldrá 8º.