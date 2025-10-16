La lesión en el brazo le podría costar 1.000.000 de euros a Marc Márquez si se pierde las cinco últimas carreras del año

El accidente que sufrió Marc Márquez en la primera vuelta del GP de Indonesia cuando Marco Bezzecchi se lo llevó por delante va a tener consecuencias más allá de las deportivas.

Según varias estimaciones, el ya campeón de MotoGP podría perder alrededor de un millón de euros si finalmente no puede disputar las cinco carreras que restan para concluir la temporada.

Márquez, uno de los pilotos mejor pagados del mundial, cuenta con bonificaciones por el número de carreras disputadas, puntos sumados y apariciones en actos promocionales de su equipo y patrocinadores. .

Por bonus, Marc Márquez puede llegar a ganar en torno a 200.000 euros en cada carrera si se sube a lo más alto del podio en la sprint-race y también el domingo. Teniendo en cuenta que restan cinco grandes premios para el final de la temporada, si el piloto de Ducati no se vuelve a subir a la moto no podría ganar en torno a 1.000.000 de euros.

Cada fin de semana de competición supone una exposición mediática global, y la presencia de Márquez -una de las figuras más populares del campeonato- multiplica el valor de las marcas asociadas a su imagen. En caso de baja prolongada, los compromisos de visibilidad pactados con patrocinadores podrían sufrir algunas alteraciones.

La marca Ducati también notaría el golpe. El equipo contaba con Márquez como pieza clave para atraer apoyo económico. Sin él, las aspiraciones comerciales podrían verse seriamente comprometidas, ya que a nivel deportivo Ducati ya ha conseguido ser el primer equipo en el Mundial de Constructores.

Marc Márquez, en el suelo tras un accidente con Bezzechi.

El incidente se produjo en la primera curva del circuito , cuando Bezzecchi impactó con el nueve veces campeón del mundo en una maniobra que terminó con Márquez en el suelo.

El golpe le provocó una lesión en el hombro derecho, zona donde ya arrastraba molestias de antiguas operaciones. Aunque los médicos inicialmente indicaron que podría recuperarse en cuatro semanas, los tiempos de rehabilitación podrían extenderse, poniendo en duda su presencia en los Grandes Premios de Australia, Tailandia, Malasia, Catar y Valencia.

Mientras tanto, la situación de Bezzecchi ha generado debate dentro del paddock. Aunque dirección de carrera determinó que el lance fue un incidente de carrera sin sanción, varios pilotos han criticado la maniobra por su agresividad. El propio Márquez, antes de someterse a nuevas pruebas médicas, restó importancia y declaró que lo más importante "es recuperarse correctamente y volver al máximo nivel".

El desenlace de esta historia dependerá de la evolución de la lesión. Si el español no se recupera a tiempo, cerrará una temporada que ha dominado de principio a fin y donde no ha tenido rival.