Álex Palou 'usa' a Alonso en su defensa contra McLaren: "Ni el mejor piloto puede ganar si no tiene el coche adecuado"

Fernando Alonso, a la izquierda de la imagen y Álex Palou en el lado derecho.

Con el paso de los días se van conociendo más detalles del juicio que están protagonizando el equipo McLaren y Álex Palou. Si bien Zak Brown (CEO del equipo) declaró el martes, a Álex Palou le tocó el jueves por la tarde y su defensa se está haciendo pública a través de los medios británicos.

Después de que el diario digital Motorsport Magazine confirmara las sospechas de que el catalán fichó por McLaren para así llegar a la Fórmula 1, los nuevos detalles que han trascendido tienen como principal protagonista a Fernando Alonso, quien compitió con los de Woking en la IndyCar.

Durante su declaración, Palou presentó argumentos contundentes para justificar su ruptura unilateral del contrato que había firmado con McLaren para las temporadas 2024, 2025 y 2026. Entre los principales, destacó que su incorporación al equipo británico tenía como único objetivo un asiento en Fórmula 1.

El equipo McLaren para la Indy500 de 2019

También desacreditó de manera firme a Zak Brown, revelando que había contratado abogados para que el contrato se firmara sin respetar el derecho de tanteo previamente acordado con Ganassi, e incluso mostrando mensajes de WhatsApp en los que el directivo pedía borrar conversaciones con el piloto. Además, Palou esgrimió motivos puramente deportivos.

En este punto, apareció Fernando Alonso, con quien McLaren ha tenido un historial complicado tanto en Fórmula 1 como en IndyCar. Palou utilizó al asturiano como ejemplo del limitado potencial del equipo británico en la IndyCar, reforzando así su argumento de que su verdadero objetivo era competir en la F1.

"Alonso es un doble campeón del mundo de F1 y probablemente uno de los mejores pilotos de la era reciente. De hecho, mucha gente cree que es el mejor. En 2019 él intentó clasificarse para la Indy 500 con McLaren, pero no pudo hacerlo ante un novato sin experiencia previa en la carrera (fue el famoso año del Bump Day que acabó con la eliminación del asturiano ante el Juncos de Kyle Kaiser)".

Palou hizo más sangre al comparar el rendimiento del bicampeón entre su debut con Andretti y las dos aventuras posteriores con McLaren: "En 2017 Fernando se clasificó con otro equipo (por Andretti) y casi gana. En 2020 Fernando terminó 21º en la Indy 500 con McLaren" (en la que fue su última participación en la mítica carrera americana).

"Un piloto puede conseguir algo un día siendo muy agresivo, pero en el curso de una temporada o de un periodo de cuatro o cinco no puede crear impacto (si no tiene el coche adecuado). Y se ha visto con más pilotos, no sólo con Fernando", defendió.