Russell da la sorpresa y emerge en la pelea por la victoria en Singapur llevándose la pole con Alonso 10º y Carlos Sainz 13º

El británico le ganó la partida a Verstappen en una actuación gris de los McLaren con Piastri tercero y Lando Norris en quinta posición.

George Russell se está ganando a pulso la renovación en Mercedes en esta segunda parte de la temporada. El británico, fiel al estilo de la escudería alemana, no dio muestras durante los entrenamientos libres de optar a conseguir la pole. Sin embargo, clavó la vuelta perfecta en la Q3.

Sobre el circuito urbano de Marina Bay, el inglés dio una masterclass yendo al límite cada vez que pasaba por los muros. Russell estuvo en sintonía con el coche y le arrebató la primera posición en la parrilla de salida del domingo a un Max Verstappen que está empezando a meter el miedo en el cuerpo al equipo McLaren.

Y es que desde el parón estival, algo pasa en la escudería papaya. Piastri y Norris no muestran el dominio tan arrollador con el que se postularon a pelear el Mundial entre ellos dos, dejando fuera de la ecuación a un cuatro veces campeón del mundo que está consiguiendo más puntos que el australiano y el británico.

Russell mejora y consigue la POLE 🔥🔥#SingapurDAZNF1 🇸🇬 pic.twitter.com/KoKheeVzAl — DAZN España (@DAZN_ES) October 4, 2025

Cabe destacar que el año pasado Norris logró la pole con un tiempo de 1:29.52, mientras que hoy solo pudo ser quinto con 1:29.8. Oportunidad que Verstappen y Russell no están dispuestos a dejar escapar.

Es por ello que el campeonato se reactiva para Max, especialmente si mañana gana y consigue que Russell termine por delante de Piastri, ya que podría recortar 10 puntos y situarse a 59 de distancia, con seis pruebas por disputarse -tres de ellas con formato sprint-.

Leclerc se salva sobre la bocina y caen los dos Williams



Alonso disputará la Q3 ✅#SingapurDAZNF1 🇸🇬 pic.twitter.com/GXHWlx1cNQ — DAZN España (@DAZN_ES) October 4, 2025

En clave española, Fernando Alonso y Carlos Sainz lograron superar el primer envite, aunque el madrileño no fue capaz de entrar en la Q3 como sí hizo el piloto de Aston Martin.

Tal y como sucedió en Países Bajos, el rendimiento del AMR25 cayó en las prestaciones que ofreció el viernes en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Stroll fue eliminado en la Q1 y saldrá 17º, mientras que Alonso se las vio y se las deseó para meterse en la Q2 y en la Q3.

El asturiano saldrá 10º y desde la salida tratará de adelantar a Hadjar y Bearman, aunque saldrá por la zona sucia y la dificultad para rebasar al francés y al inglés aumenta.

Carlos Sainz, en la clasificación del GP de Singapur. Reuters

Carlos Sainz, por su parte, terminó su clasificación en la Q2 con una última vuelta discreta, después de haber sido la referencia de Williams durante todo el fin de semana. Finalmente, Albon lo superó y saldrá 12º, mientras que el español partirá 13º.

Como punto positivo, al tener poco que perder podría optar por una estrategia más arriesgada, como la de salir con neumáticos duros, tal y como hizo el tailandés en Monza. Si las circunstancias lo permiten, parece la única vía para ganar posiciones en Marina Bay.