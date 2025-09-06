Verstappen logra la pole por delante de los McLaren y amarga la fiesta de los Ferrari en Monza; Alonso saldrá 8º

Max Verstappen ha confirmado su regreso en Monza. A pesar de que el Mundial dependa de Oscar Piastri y Lando Norris, los dos pilotos de McLaren tendrán que lidiar con el actual campeón de la Fórmula 1. No revalidará el trofeo, pero sí va a dar pelea hasta el final.

El caos se volvió a apoderar de la Q3. Cuando los Ferrari parecían luchar por el podio en un gran premio especial al celebrarse en Monza, Charles Leclerc no mejoró su tiempo en su segundo intento; mientras que Hamilton terminó quinto y saldrá undécimo al sufrir una sanción de cinco posiciones tras no respetar las banderas amarillas en el GP de Países Bajos.

Lando Norris acarició la primera posición con la yema de los dedos, pero se quedó a 0.077 centésimas de un Max Verstappen que consiguió la quinta de la temporada y la primera desde el GP de Gran Bretaña. El líder del Mundial, Oscar Piastri, hizo un tiempo discreto y saldrá tercero.

¡NO HAY MISIÓN IMPOSIBLE PARA VERSTAPPEN!



LA POLE EN MONZA SE LA LLEVA MAX 🔥🔥🔥🔥#ItaliaDAZNF1 🇮🇹 pic.twitter.com/qLFlVMx4q0 — DAZN España (@DAZN_ES) September 6, 2025

Tal y como acostumbra, Fernando Alonso volvió a exprimir al máximo el rendimiento de un AMR25 que llegaba a Monza con el miedo de los resultados que tuvieron en Spa. El asturiano no sufrió apenas para salvarse de la quema en la Q1, mientras que un rebufo de Antonelli en la siguiente sesión fue clave para meterse en la Q3.

Superó las expectativas y luchará por los puntos desde la octava posición, aunque en la qualy terminó noveno -adelanta un puesto por la sanción que tiene Hamilton- a tres centésimas de Gabriel Bortoleto. Por delante del brasileño están los dos Mercedes: Russell quinto y Antonelli sexto.

¡Vaya vuelta que se ha sacado Fernando para colarse en la Q3! 😍#ItaliaDAZNF1 🇮🇹 pic.twitter.com/Nnq6uH9paP — DAZN España (@DAZN_ES) September 6, 2025

La cara de la moneda fue Alonso y la cruz volvió a ser Lance Stroll. Si bien hay que reconocer que la sesión fue muy apretada -apenas hubo medio segundo de diferencia entre el 17º y el 1º-, el canadiense solo fue más rápido que Liam Lawson, Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Además del batacazo de Stroll, los dos Racing Bulls y Alpine también se quedaron fuera a las primeras de cambio. Sorprende aún más el resultado del 'filial' de Red Bull después de que hace solo seis días consiguieran el primer podio de la temporada bajo la tercera posición de Isack Hadjar.

¡Albon condena a Hadjar en el límite! De hacer podio a no pasar la Q1 en Monza 😱



Lo de la F1 es una auténtica montaña rusa#ItaliaDAZNF1 🇮🇹 pic.twitter.com/zpFfHQgrjL — DAZN España (@DAZN_ES) September 6, 2025

La hecatombe fue para Carlos Sainz en un fin de semana para el que se mostraban muy confiados en la escudería Williams. El madrileño volvía a donde se había subido al podio en 2020 y 2023, además de haber conseguido la pole con Ferrari hace justo dos años.

Sin embargo, en esta ocasión todo le salió mal. Superó la Q1 con bastantes dificultades -al igual que su compañero Alex Albon-, pero claudicó en la Q2. En su segundo intento no consiguió mejorar el tiempo anterior y el domingo saldrá 13º después del susto al tocar la grava.

A Sainz le toca remontar en la carrera si quiere volver a sumar puntos para Williams, quien está inmerso en la pelea por el quinto puesto en el Mundial de Constructores. Aston Martin y RB, mientras tanto, siguen al acecho.