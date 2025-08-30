Piastri se lleva una ajustada pole frente a Norris en Zandvoort; Sainz saldrá 9º y Fernando Alonso, 10º

La tensión en la lucha por el Mundial dentro del garaje de McLaren no desaparece. Oscar Piastri, actual líder con nueve puntos de ventaja, se impuso a su compañero Lando Norris en la sesión de clasificación del GP de Países Bajos.

Si Norris había sido el más rápido en las tres sesiones de libres, Piastri logró vencerle en el momento de mayor relevancia. Saldrá en primera posición el piloto australiano —lo hará por quinta vez esta temporada— y se avecina una dura batalla en el circuito de Zandvoort.

Tercero fue un Max Verstappen que no aspiraba a mucho más en su casa en esta ocasión. Aunque ilusionaron metiéndose en la Q3, la moneda no cayó de cara para los españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso, que saldrán 9º y 10º, respectivamente.

Desde la segunda fila arranca también el debutante francés Isack Hadjar —a 546 milésimas—, sorprendente cuarto en la cronometrada principal, en cuya decisiva ronda todos lanzaron su mejor intento con el neumático blando.

Sainz invirtió 843 milésimas más que Piastri en su vuelta buena de la Q3, mientras que el doble campeón del mundo asturiano se quedó a 968 milésimas del líder del Mundial.

Norris estaba intratable, PERO EL GOLPE POR LA POLE LO DA PIASTRI 🥊🔥



Sainz 9º, Alonso 10... ¡IMPRESIONANTE 4ª POSICIÓN DE HADJAR! 🙌#DutchDAZNF1 🇳🇱 pic.twitter.com/HopMbvyfF2 — DAZN España (@DAZN_ES) August 30, 2025

El inglés George Russell concluyó quinto y saldrá desde la tercera hilera, al lado del monegasco Charles Leclerc.

Desde la cuarta fila, una por delante de la que ocuparán los dos pilotos españoles, arrancarán el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, que fue séptimo este sábado, y el neozelandés Liam Lawson, que completó una sobresaliente actuación de los RB con su octava plaza en parrilla.

La decimoquinta carrera del año, prevista a 72 vueltas, para completar un recorrido de 306,6 kilómetros arrancará este domingo a las tres de la tarde.