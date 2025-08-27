Andy Cowell, el jefe de Aston Martin, se frustra con el trabajo de Adrian Newey

Fernando Alonso y Adrian Newey en la fábrica de Aston Martin en Silverstone. Aston Martin

La temporada 2025 de Aston Martin está resultando más exigente de lo previsto. Fernando Alonso y Lance Stroll han tenido que batallar carrera tras carrera incluso para sumar puntos.

En medio de este contexto, Andy Cowell, director del equipo, ha compartido una reflexión que deja entrever cierta frustración con el enfoque adoptado este año.

En una entrevista con Motorsport, Cowell se sinceró sobre el rol de Adrian Newey, estrella reciente del organigrama técnico del equipo.

"Es frustrante. Es uno de esos años en los que me quedo al final de la parrilla y pienso: 'Si no existieran las regulaciones de 2026, ¿dónde estaríamos ahora?'", confesó.

El fichaje de Newey, junto con el de Enrico Cardile y la llegada del motor Honda para 2026, forma parte de un plan ambicioso que busca llevar a Aston Martin a la élite de la Fórmula 1.

Sin embargo, Cowell lamenta que el brillante ingeniero británico no esté involucrado en el coche actual: "¿Qué rendimiento habríamos añadido si desde marzo Adrian se hubiera centrado en el coche de 2025?".

Apuesta por el futuro

Cowell es consciente de que la decisión de enfocar recursos y talento hacia 2026 implica un coste competitivo en el presente.

El británico lo resume sin rodeos: "Esa no es una opción, porque no se trata solo de invertir en 2026. Es invertir en rendimiento para el inicio de 2026 sobre el que luego construyes durante muchos años".

La lógica es clara: el sacrificio de hoy puede convertirse en el éxito sostenido del mañana. La escudería de Silverstone ha optado por no desviarse del plan, pese a las tentaciones del corto plazo.

"Con la potencia de Adrian y con los otros recursos que son mejores que hace seis meses, estaríamos más arriba en la parrilla", reconoce Cowell. Pero también advierte que esa mejoría inmediata podría hipotecar el proyecto a largo plazo.

Evitar el colapso

Pese a que la prioridad es 2026, Aston Martin ha introducido algunas mejoras puntuales en el AMR25. Cowell explicó que se llevaron a cabo trabajos adicionales antes de Imola para mejorar el suelo y el alerón delantero, piezas claves que luego se utilizaron en Silverstone y Spa.

Aun así, fue un esfuerzo limitado, un parche para evitar que la temporada se desangre por completo. "De camino a Imola tienes el temor de que no sea suficiente para dar el salto", explicó Cowell. Aún así, insiste en que la base del proyecto no se verá comprometida.

El compromiso de Alonso

A sus 44 años, Fernando Alonso vive lo que podría ser su última oportunidad de volver a ganar. La presencia de Adrian Newey en el equipo ha renovado la esperanza del asturiano, quien sabe que 2026 será clave.

Cowell reafirma la determinación del equipo en apoyar a Alonso con un proyecto sólido: "Lo que hemos intentado hacer es un trabajo de ingeniería estructurado y minucioso (...). Y creo que eso dará frutos en cada temporada de aquí en adelante".

El plan de Cowell es ambicioso: unir caos creativo y rigor extremo. "Me encanta el caos y la innovación en la primera fase, pero para demostrarlo se necesita pensamiento lógico basado en la experiencia", declaró en una entrevista con The Race.

Desde su llegada a Aston Martin en octubre del año pasado, Cowell ha implementado una reestructuración interna que ya está dando forma a un equipo más disciplinado, metódico y con jerarquías claras.

"No queremos un ejército de personas responsables de cada pieza. Queremos que esté centrado y claro", señaló.

Frustrados pero convencidos

Cowell admite que ha sido una temporada frustrante, y más cuando se es consciente del talento que se tiene sin explotar al máximo.

"El Gran Premio de Australia del año que viene parece estar a un sistema solar de distancia", admitió. Pero ni siquiera eso le hace dudar del camino elegido.

Para el británico, el equipo está creciendo: más personal, mejor comprensión de las herramientas y un enfoque más analítico.

"Se trata de saber exactamente quién hace qué y hacerlo con métodos realmente precisos", destacó.

Tras un inicio de año que rozó lo catastrófico -con frecuentes eliminaciones en Q1 y carreras sin puntos-, Cowell pide paciencia.

"Hay que mantener la calma. Las situaciones complejas se pueden gestionar si se ha pensado con antelación en lo que se quiere hacer", concluyó.

La Fórmula 1 regresa el 29 de agosto en Zandvoort. Aston Martin lo hará con sus objetivos puestos en 2026, aunque aún le quedan varios domingos para intentar redimirse en 2025.