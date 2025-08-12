Ralf Schumacher, alto y claro sobre la crisis de Hamilton: "Ferrari está contra las cuerdas y Lewis es demasiado mayor"

Lewis Hamilton atraviesa el momento más difícil en su carrera en la Fórmula 1. El cambio de Mercedes a Ferrari no le ha sentado bien a un piloto que ha protagonizado uno de los fichajes más importantes en la historia del deporte motor. Es por ello que las expectativas son muy altas.

El inglés está teniendo unos resultados muy preocupantes una vez que se ha llegado al ecuador de la temporada. Hamilton está siendo el blanco fácil de todas las críticas y después de Bernie Ecclestone, Ralf Schumacher ha sido el último en dar de lleno en la diana.

Tras la clasificación del GP de Hungría, el británico se describió como un "inútil", además de aconsejar a Ferrari cambiar de piloto. "Veo mucho drama por su parte. Ha estado criticando duramente al equipo, haciendo críticas internas, discutiendo con el coche; eso no ayuda a nadie".

El alemán se ha mostrado convencido de que Hamilton no va a recuperar su mejor nivel y esto lo achaca a su edad. "El coche le conviene a Leclerc, no a él. Quizás es demasiado mayor para adaptarse. O simplemente no puede con él. Creo que la decisión por Leclerc ya se tomó hace mucho tiempo", vaticina.

Y es que Ralf Schumacher ya adivinó cuando se hizo oficial el fichaje del británico por Ferrari que la operación no saldría bien. Sin embargo, lo que nadie se podía imaginar es que la temporada que está realizando el inglés esté tan lejos de las expectativas y no se haya podido subir aún al podio.

El segundo peor debutante

Hamilton está con la confianza por los suelos, se siente un "inútil" e incluso le ha sugerido a Frédéric Vasseur cambiar de piloto. Llegados al ecuador de la temporada, sus resultados están siendo malos, muy malos. De hecho, se está cuestionando la capacidad del inglés de revertir la situación.

En los casi 20 años de trayectoria del inglés, Lewis Hamilton nunca había estado 13 carreras sin subirse al podio como está registrando este año. En su primera temporada con Ferrari su mejor resultado han sido tres cuartos puestos y su compañero, Charles Leclerc, le está ganando la partida.

Lewis Hamilton, con la mirada perdida en la rueda de prensa previa al GP de Hungría. Reuters

Con estas cifras, Hamilton se ha unido a un grupo nada envidiable: los pilotos de Ferrari con más grandes premios consecutivos sin podio al inicio de su etapa con la Scuderia. Sólo Didier Pironi (18) realizó un peor inicio de temporada.