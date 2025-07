Un famoso piloto compara sus opciones de fichar por Cadillac F1 con el rumor de Fernando Alonso y Taylor Swift

El sueño de ver a dos pilotos mexicanos compitiendo en la Fórmula 1 parece haberse esfumado antes siquiera de comenzar a materializarse.

Mientras los rumores sobre la llegada de Sergio "Checo" Pérez a Cadillac para la temporada 2026 siguen tomando fuerza, Pato O'Ward ha tirado por tierra cualquier posibilidad de acompañarlo.

El mexicano ha dejado una frase que retrata perfectamente su desencanto: "Eso fue puro humo... como lo de Fernando Alonso andando con Taylor Swift".

— ¿Cadillac se acercó a ti Pato?

— Nambre no, eso fue puro humo […] Yo creo que ese rumor de yo irme a Cadillac es como el rumor de Fernando Alonso con la Taylor Swift.



JAJAJAJAJAAJAJA PATO?



La comparación, cargada de ironía, resume el sentir de un piloto que ha demostrado talento de sobra en IndyCar pero que ve cómo el salto a la máxima categoría del automovilismo sigue resultando una quimera casi inalcanzable.

En una reciente entrevista con ESPN, O'Ward fue claro y directo. "La Fórmula 1 está cerrada por el momento. No ha habido ni una plática. No hay espacio para mí en McLaren. En otros equipos, pues realmente no voltean hacia acá (IndyCar) a buscar sus próximos pollitos".

Aunque su nombre ha sonado en más de una ocasión como candidato a ocupar un asiento en la F1 -especialmente desde que ejerce como piloto reserva de McLaren-, el propio O'Ward se encargó de romper cualquier expectativa desmedida que pudiera haberse generado.

Factores claves

A sus 26 años, Pato reconoce que su ventana de oportunidad se estrecha con rapidez. "Ya no soy un chamaco de 20 años... esa puerta naturalmente se va cerrando cada vez más por la edad", confesó.

Pese a mantener viva su ambición, entiende que el tiempo juega en su contra y que los equipos europeos priorizan otros perfiles, muchas veces con menos experiencia pero mayor proyección comercial o geográfica.

El mexicano también aprovechó para criticar con sutileza el rol de piloto de reserva en F1, al que calificó como "el peor trabajo del mundo", debido a la incertidumbre y a la falta de actividad real en pista.

Una fábrica de humo

O'Ward no dudó en bromear cuando se le preguntó por los rumores que lo vinculaban con Cadillac.

"Eso fue puro humo. Fue de las redes sociales", respondió antes de trazar su ya viral comparación con el falso romance entre Alonso y Taylor Swift.

Una forma elocuente de cerrar el capítulo de Cadillac antes de que siquiera empezara.

La llegada de la escudería estadounidense a la F1 en 2026 ha levantado una ola de especulaciones, especialmente tras conocerse que Checo Pérez estaría muy cerca de firmar con ellos.

El anuncio oficial podría producirse en agosto, después del Gran Premio de Hungría, y devolvería a Checo al Mundial tras su salida de Red Bull a finales de 2024.

Aún ligado a McLaren

Mientras tanto, Pato seguirá ligado a McLaren como piloto de reserva y compitiendo a tiempo completo en la IndyCar con Arrow McLaren, donde recientemente consiguió su primera victoria del año en el óvalo de Iowa.

Además, tiene previsto volver a subirse a un monoplaza de F1 durante los entrenamientos del Gran Premio de México 2025, lo que representa una pequeña ventana de exposición ante los equipos de la categoría reina.

Pero él mismo sabe que eso no basta: el paso definitivo necesita algo más que talento, y ese "algo" parece no estar hoy a su alcance.

Con franqueza y madurez, Pato O'Ward ha verbalizado una realidad dura pero habitual para los talentos que destacan fuera del sistema europeo.

Y lo ha hecho con la chispa que lo caracteriza, pero también con la resignación de quien ya no espera milagros.

Su foco, por ahora, seguirá estando en Estados Unidos. La Fórmula 1, como él mismo ha dicho, está cerrada. Y lo peor de todo es que ni siquiera lo invitaron a tocar la puerta.