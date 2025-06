Brad Pitt: "Nos inspiramos en Alonso y para 'F1: la Película'; compartimos situación y por eso mi personaje es odiado"

El rugido de los motores y la adrenalina del paddock han seducido a Brad Pitt más allá de la gran pantalla.

El actor estadounidense, de 61 años, se ha volcado con pasión en 'F1: la Película', una ambiciosa producción que llega esta semana a los cines y que fue rodada durante varios Grandes Premios reales del Mundial.

En su construcción del personaje protagonista, Pitt ha confesado haberse inspirado, entre otros, en Fernando Alonso. "Nos fijamos mucho en Alonso. Somos un equipo del fondo de la parrilla y necesitamos jugar al límite del reglamento. Por eso Sonny es odiado al principio", explicó.

En la cinta, Pitt da vida a Sonny Hayes, un veterano piloto que vuelve a la competición con un equipo ficticio, APXGP, decidido a competir contra las poderosas escuderías reales.

La película ha sido producida con la colaboración directa de la Fórmula 1 y con la estrecha colaboración de Lewis Hamilton, que ha actuado como productor y asesor técnico para garantizar el realismo.

Pasión por la velocidad

Desde que comenzó la preparación de la película, Brad Pitt no se conformó con interpretar a un piloto; quiso convertirse en uno.

Empezó entrenando en monoplazas de Fórmula 4 en el sur de Francia y, durante el rodaje, pilotó un coche de Fórmula 2 modificado con estética de Fórmula 1, asesorado por ingenieros de Mercedes.

El actor incluso realizó un test privado con McLaren en Austin, donde se subió al MCL60 con el que el equipo compitió en 2023.

Aunque su velocidad punta se quedó en 317 km/h, a solo tres millas del objetivo de las 200 mph, la experiencia lo dejó extasiado.

"Es un subidón total. El punto de giro está bajo tu asiento, estás completamente dentro del coche. Nunca he sentido algo así", confesó en el pódcast Beyond the Grid.

El test fue inicialmente secreto, anunciado en redes sociales solo con una críptica imagen de un mono con las iniciales "BP" y la frase "It's a Sonny day in Austin".

Días después, McLaren desveló más detalles y fotos del día, confirmando que Zak Brown invitó personalmente a Pitt, quien se preparó en el simulador del equipo en Woking.

La versión de Alonso

Fernando Alonso, que asistió a una proyección privada durante el GP de Mónaco, elogió el resultado final: "Representa bastante bien lo que vivimos dentro del paddock, los equipos, los pilotos".

No obstante, lanzó también una crítica en tono irónico sobre su breve aparición: "Salgo como dos segundos", bromeó, antes de subrayar que hay "alguna inexactitud, pero es ficción, no un documental".

Lo que sí valoró especialmente fue el tratamiento emocional de las escenas dentro del coche: "El momento antes del semáforo en verde, cuando estás solo y en silencio, está muy bien plasmado".

También destacó cómo se refleja la presión y la intensidad de las carreras, aunque admitió que algunos elementos no son del todo exactos.

La cinta se ha rodado con un nivel de integración sin precedentes. Durante dos temporadas, el equipo de producción accedió a los circuitos en plena acción para filmar entre equipos reales, captando la esencia del campeonato sin interrumpir su desarrollo.

Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Toto Wolff o Lawrence Stroll, entre otros, aparecen en pantalla, dando autenticidad al relato.

El resultado final busca emular el éxito de Drive to Survive, pero con un enfoque más emocional y cinematográfico.

La historia de superación de Hayes -con claros ecos de figuras como Alonso, Button o incluso Schumacher-, promete enganchar tanto a los aficionados como a los recién llegados al mundo de la Fórmula 1.