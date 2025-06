Fernando Alonso no se lo cree: la esperpéntica decisión de la FIA con las sanciones en el GP de Canadá

En el Gran Premio de Canadá, décima cita del Mundial de Fórmula 1 de 2025, Fernando Alonso volvió a puntuar por segunda carrera consecutiva con una sólida séptima posición.

El piloto asturiano aprovechó una estrategia impecable de Aston Martin y el accidente final de Lando Norris para ganar una posición clave, aunque todavía soñaba con escalar hasta las puertas del podio.

La carrera la dominó de principio a fin George Russell, líder incontestable desde la pole hasta la bandera a cuadros con Mercedes, por delante de Max Verstappen (Red Bull).

Mientras tanto, Carlos Sainz cerró el top 10 al volante de su Williams, completando un podio con Kimi Antonelli (otro Mercedes) en tercera posición.

Sin embargo, el auténtico culebrón llegó tras el final de la prueba. Hasta siete pilotos fueron investigados por adelantamientos bajo régimen de coche de seguridad, entre ellos tres que precedieron a Alonso en meta: Antonelli, Charles Leclerc y Oscar Piastri.

De haberse impuesto una sanción de tiempo, el bicampeón del mundo habría podido ascender incluso hasta la cuarta plaza.

Consciente de esa posibilidad, Alonso prefirió no lanzar las campanas al vuelo, pero dejó clara su postura: "Ahora creo que hay alguna investigación por adelantar con el Safety Car al final, así que esperemos que [acabe] cuarto o quinto en un par de horas".

🗣️ "Hay investigaciones por adelantar con Safety Car... esperemos que sea cuarto o quinto"

"Tenemos ahí unas investigaciones, al parecer por adelantar con Safety Car. Creo que eso no es negociable [...] Esperemos que no sea una de esas veces que a la próxima digan 'acordaos que no se puede adelantar con Safety Car' y hoy no hacemos nada", avisó.

Pero sus malos presagios se cumplieron: solo Norris recibió penalización, cinco segundos que resultaron intrascendentes al haber abandonado por su accidente con Piastri. El resto de implicados vio sus casos cerrados con simples advertencias, sin alterar la clasificación final.

🚨 Por esto están siendo investigados: Antonelli, Ocon, Leclerc, Sainz, Gasly, Stroll y Piastri



Habrían incumplido el procedimiento de Safety Car después de la bandera cuadros al adelantar

La FIA explicó en su comunicado el caso concreto de Antonelli: "Adelantó a otros coches tras la bandera a cuadros, mientras las señales del Safety Car seguían activas, tras un incidente en la recta de meta que involucró al Coche 4 (Lando Norris) y al Coche 81 (Oscar Piastri)".

"Si bien adelantar tras la bandera a cuadros no es inusual, está prohibido en caso de banderas amarillas, Safety Car o procedimientos de Safety Car Virtual", seguía la nota.

Y continuaba: "Si bien los pilotos eran conscientes de la ubicación del incidente, no podían saber si se estaban enviando equipos de emergencia o comisarios a la pista, por lo que deben proceder con precaución".

"Por lo tanto, advertimos al piloto en cuestión, así como a todos los demás competidores. Cualquier otra infracción podría conllevar sanciones más severas", explicaba en la resolución.

También quedó exonerado Esteban Ocon tras la acusación de un presunto brake test a Carlos Sainz. La FIA aclaró que los datos de posicionamiento confirmaron que el francés redujo la velocidad dentro de un sector de doble amarilla, cumpliendo con las indicaciones.

Otro de los sancionados con advertencia fue Ollie Bearman, por adelantar ilegalmente a Colapinto en la curva 13 y devolverle la posición tras pisar los límites de pista.

Mientras tanto, la protesta formal de Red Bull contra Russell por un supuesto frenazo estratégico fue declarada "infundada" y rechazada definitivamente.

Al final, tras un rosario de reclamaciones, investigaciones y resoluciones, las posiciones quedaron tal y como cruzaron la meta.

Alonso se vio obligado a resignarse con su séptimo puesto, lamentando que "en un par de horas" su esperado ascenso se desvaneciera ante la inexplicable indulgencia de los comisarios.