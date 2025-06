Lance Stroll, compañero de Alonso, tuvo un episodio de furia con golpes e insultos antes de causar baja en Montmeló

Durante el Gran Premio de España de Fórmula 1, Fernando Alonso no contó con su compañero de equipo. Según Aston Martin, Lance Stroll se había resentido de una antigua lesión en la muñeca; sin embargo, BBC sostiene otra versión.

El medio británico reveló este domingo que, justo tras la clasificación, el piloto canadiense protagonizó un incidente en el garaje, insultando a miembros del equipo y dañando material.

En la sesión clasificatoria, Stroll no logró acceder a la Q3, quedando 0,535 segundos más lento que Alonso. Al bajarse del monoplaza, según BBC, "el canadiense habría dañado equipo en el garaje y habría insultado a miembros del equipo después de quedar eliminado al final de la segunda sesión de clasificación".

Más tarde, los comisarios indicaron que Stroll no siguió el protocolo: "Revisamos las imágenes de video del garaje, las cuales mostraban al piloto del coche número 18 [Stroll] saliendo del coche y abandonando el garaje por la parte trasera, sin pasar por el pit lane como se requiere".

La versión oficial dijo: “La razón por la que no asistió inmediatamente al pesaje fue porque sentía dolor y buscó atención médica urgente. Asistió al pesaje y a la zona de medios tan pronto como le fue posible, antes de dirigirse al centro médico para una evaluación adicional".

Los mecánicos de Aston Martin trabajan en el coche de Lance Stroll Reuters

Las fuentes de BBC no atribuyen directamente el incidente en el garaje a la ausencia del piloto, y mantienen la versión oficial, que habla de una operación de muñeca próxima.

No obstante, no descartan que se tomen "acciones disciplinarias", dado que no es la primera vez que Stroll protagoniza un episodio así. En el GP de Qatar 2023, tras una mala clasificación, tuvo un altercado con su jefe por el que tuvo que pedir disculpas posteriormente.

El estallido de Stroll se produjo alrededor de cinco horas antes de que el equipo de Silverstone anunciara que el piloto canadiense no participaría el domingo debido a "molestias físicas que ha sufrido en las últimas seis semanas".

Al ser consultado sobre si Stroll había perdido los estribos de esa forma, un portavoz de Aston Martin declaró: “Lance estaba molesto”. El mismo portavoz agregó más tarde que “la lesión y el incidente en el garaje no estaban relacionados”.

Las molestias habían existido desde hacía tiempo, como explicó Pedro de la Rosa en DAZN: “Tuvo lesiones muy importantes en 2023 por una caída en bici, como las dos muñecas y un tobillo y ahora se ha resentido de una de las muñecas”, aseguró.

Las palabras de Mike Krack

En la rueda de prensa del director de operaciones de Aston Martin, Mike Krack, quien atendió a los medios en ausencia de Andy Cowell, se abordaron los rumores.

El ingeniero luxemburgués señaló: "Como ya se sabe, todo empezó en 2023, si recuerdan, hubo lesiones. En las últimas semanas volvió el dolor y la reducción de tiempo (en el coche). No se le pregunta al piloto cada cinco minutos si tiene dolor o no; aquí se habla con el fisioterapeuta y se entiende que hay algunos pequeños problemas”.

Mike Krack, jefe de equipo Aston Martin F1 Aston Martin

Al preguntarle sobre la posibilidad de que un puñetazo hubiera agravado la dolencia durante el incidente, Krack rechazó esa versión: “No he oído nada parecido, así que creo que esto es el pánico típico que veo”.

A continuación, el ingeniero cambió de tema: “¿Alguna pregunta técnica más sobre el coche?”.