Así fue el fuerte accidente de Fernando Alonso en la sprint del GP de Miami con Lawson de nuevo como protagonista

Liam Lawson ha vuelto a entrometerse en la que estaba siendo una carrera excepcional de Fernando Alonso. El asturiano iba camino de sumar los primeros puntos de la temporada, pero una mala decisión de Aston Martin al pararle tarde le relegó a la octava posición y provocó un nuevo enfrentamiento con el piloto de Racing Bulls.

Todo cambió en la vuelta 11 cuando Yuki Tsunoda fue el primer valiente en cambiar de neumáticos intermedios a secos. Tras el japonés, le siguieron Lewis Hamilton y Carlos Sainz, hasta que el resto de equipos tomaron la misma determinación: era necesario parar en box y cambiar de neumáticos.

Tras el inglés, Alonso avisó al equipo de la necesidad de cambiar los neumáticos en ese mismo momento, no le hicieron caso y le pararon dos vueltas después. Salió del pit-lane en octava posición mientras Liam Lawson era noveno, aunque el neozelandés no tardó en hacer de las suyas contra un piloto al que no soporta.

LAWSON SE LLEVÓ PUESTO A FERNANDO ALONSO Y PROVOCÓ SU ACCIDENTE 😱#MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/bjF4iZaHVu — DAZN España (@DAZN_ES) May 3, 2025

A falta de tres vueltas para el final de la sprint, el asturiano se fue directo contra el muro destrozando así el Aston Martin. "I'm ok" ("Estoy bien"), tranquilizó a su equipo tras el fuerte accidente. De primeras todo hizo indicar que había perdido el control del AMR25, pero cuando la retransmisión emitió la repetición se esclareció que Liam Lawson se lo llevó por delante.

Una nueva temeridad de un piloto neozelandés que se la tiene tomada con el asturiano. Alonso estaba realizando una sprint sensacional e iba camino de sumar los primeros puntos de la temporada, pero por fuera de la pista el Racing Bull lo echó del asfalto en dirección al muro.

Lawson culpa a Alonso

Tras la carrera, Fernando Alonso atendió a los medios en el 'corralito' y más allá de mostrar su indignación con la actuación de Lawson, se centró en la mala decisión de Aston Martin: "Iba detrás de Hamilton y de Albon en carrera y llevaba ya varias vueltas pidiendo los neumáticos de seco, pero el equipo creía que no eran necesarios y viendo que Hamilton ha quedado tercero, pues hubiésemos estado por ahí. El accidente no lo vi todavía pero es secundario. Nunca teníamos que haber estado luchando con Lawson, sino más con Hamilton por el podio", confesó el asturiano.

Liam Lawson, por su parte, lejos de reconocer su error decidió apuntar a Fernando Alonso como el culpable del accidente: "Estamos con neumáticos fríos y estaba detrás de él. Me he asegurado de estar por delante de él en el vértice para adelantarle y ha habido un momento en el que me ha estrangulado y me iba a ir contra el muro, he intentado evitarlo y él no me ha dado el espacio. No ha sido mi intención, ha sido desafortunado pero sí pienso que yo estaba por delante".