El mensaje de Fernando Alonso a Aston Martin antes del Gran Premio de Miami: "Espero que demos ese paso adelante..."

Este fin de semana regresa la Fórmula 1. Lo hará con el Gran Premio de Miami, una prueba en la que Óscar Piastri tratará de lograr su tercera victoria consecutiva y afianzar su liderato en el Mundial.

La sexta carrera del campeonato servirá también para ver si Aston Martin ha evolucionado su monoplaza. Hasta ahora, el rendimiento de la escudería en la que pilota Fernando Alonso no está siendo ni mucho menos el esperado.

Y es que el inicio del Mundial está siendo muy complicado para el asturiano. Es uno de los cuatro pilotos que todavía no ha estrenado su casillero esta temporada. Abandonó en Australia y China y fue undécimo en Japón, 13º en Baréin y undécimo de nuevo en Arabia Saudí en el último Gran Premio disputado.

Alonso está teniendo muchos problemas con su Aston Martin y sobre esto habló hace unos días en declaraciones al Diario As. "No somos tan competitivos como queríamos y esperábamos. No hay solo una razón, son varios factores que han hecho el coche difícil en cuanto a ritmo, no tan rápido como otros de la zona media que han subido el nivel y están más cerca del top-4", dijo.

"Nosotros no dimos ese paso. Aunque el campeonato es largo, tenemos que reaccionar, hacer las cosas mejor. Y espero que en las próximas carreras espero que demos ese paso adelante, pero ha sido más difícil de lo que creíamos", añadió.

Circuito complicado

Este fin de semana Fernando Alonso tendrá por delante un Gran Premio que contará con una carrera sprint. Será en Miami, un circuito de su agrado, pero que no le trae buenos recuerdos. "Me gusta, me gusta Miami, yo creo que se ha convertido en una de las carreras favoritas para todo el mundo", dijo el asturiano a Dazn.

El bicampeón del mundo recordó el «sufrimiento» del año pasado en Miami. "Tenemos unas instalaciones muy bonitas, espectacular, y la carrera suele serlo. No ha sido muy amigable con nosotros en cuanto a resultados los últimos años", afirmó.

"El año pasado sufrimos mucho aquí y este año que hemos empezado regular creemos que puede ser un fin de semana difícil. Hay que intentarlo, tenemos un fin de semana al Sprint, que siempre nos ofrece alguna posibilidad, sobre todo el viernes, mientras los otros quizá se adapten al circuito", terminó.