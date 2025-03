Aston Martin, ante su peor pesadilla en el GP China: el fin de semana al sprint dificultará pruebas y cambios en el AMR25

La lluvia protagonista en el Gran Premio de Australia provocó que Aston Martin sumara los primeros puntos de la temporada por medio de la sexta posición que consiguió Lance Stroll, aunque pocas conclusiones se pudieron extraer más allá de que todavía hay por aprender y también por hacer. En el seno de la escudería juegan con la baza del margen de mejora que tiene este AMR25, aunque presumiblemente el circuito de Shanghái será complicado.

Que en el segundo Gran Premio de la temporada haya un fin de semana con una sprint de por medio no es el escenario ideal para los ingenieros... tampoco para los pilotos. El motivo no es otro que el poco margen que tienen para adaptarse a las condiciones que presenta el circuito.

Los puntos que se reparten durante una sprint y una carrera se deciden únicamente en una sesión de entrenamientos libres, lo que limita la capacidad de los pilotos y los ingenieros de encontrar la configuración idónea para el fin de semana. Después de tener una hora para familiarizarse con el circuito, los pilotos deben afrontar una clasificación al sprint, la propia sprint, la clasificación para la carrera y la propia carrera.

Desde la introducción del formato de carreras al sprint en la Fórmula 1, Aston Martin y su piloto estrella, Fernando Alonso, han experimentado una serie de desafíos y decepciones.

Este formato, que añade una carrera adicional al fin de semana y tiene como objetivo ofrecer una experiencia más dinámica, ha sido un dolor de cabeza recurrente tanto para Alonso como para la escudería de Silverstone, quienes enfrentan dificultades para adaptarse a esta modalidad.

El enemigo de Alonso

Como ya sucedió la temporada pasada, el GP de China da el pistolezado de salida a la primera de las seis carreras al sprint que tendrá la nueva temporada de Fórmula 1. El año pasado la FIA ya introdujo varios cambios con respecto al tipo de neumáticos que los pilotos deben usar durante la clasificación, una decisión que no gustó a Alonso.

"Lo mejor es no hacer la carrera sprint, probablemente, el sábado, para guardar un juego de neumáticos para el domingo. Hay pocos puntos sobre la mesa para nosotros si no ganas la carrera y te arriesgas a puntos de penalización y cosas así, así que es mejor no correr", confesó contundente el asturiano.

"La FP1 (los Libres 1) se convierte en un juego de quién puede rodar menos y quién usa menos juegos de neumáticos, así que es una pena para los aficionados. Y luego la sprint, si lo quieren para el espectáculo y al adelantar no nos dejan competir, es mejor no correr", añadió.

🗣️ Fernando Alonso habla muy claro sobre el formato Sprint



"O cambias el formato de la parrilla, que sea inverso, o haces un formato de crono a una vuelta"#CatarDAZNF1 🇶🇦 pic.twitter.com/EM0WBjFc8p — DAZN España (@DAZN_ES) November 30, 2024

El último órdago que Alonso lanzó sobre este formato fue en el GP de Qatar donde completó las 19 vueltas para terminar en la misma posición en la que empezó, undécimo. Una situación que no ha sido algo ocasiones, sino es una tendencia que se ha convertido en repetitiva y que irrita al bicampeón del mundo.

"Más que el circuito en sí, la crítica es al formato, ya lo hemos dicho muchas veces. Si haces una crono con el mismo formato: Q1, Q2, Q3; los mejores van a quedar siempre entre los 10 primeros y luego en carrera da igual que sean 50 vueltas que 21, van a acabar siempre delante.

Fernando Alonso, en una de sus salidas desde boxes durante los entrenamientos libres del GP de Australia Aston Martin

Así que o cambias el formato de la parrilla, que sea inverso o algo, que supongo que están en contra los equipos; o haces un formato de crono mucho más interesante, a una vuelta solamente. Puede pasar de todo, hay mejora de pista, igual los equipos de atrás tienen alguna oportunidad si salen los últimos…", manifestó por aquel entonces Alonso.

El piloto español ha participado en 18 Grandes Premios que han incluido una carrera al sprint, pero sus resultados han sido decepcionantes. Su mejor posición fue un 5º lugar en Austria 2023 y ha puntuado solo en tres ocasiones.

Temporada Escudería Gran Premio Resultado Puntos 2021 Alpine GP Gran Bretaña 7º 0 2021 Alpine GP Italia 11º 0 2021 Alpine GP Sao Paulo 12º 0 2022 Alpine GP Emilia-Romaña 9º 0 2022 Alpine GP Austria Retirado 0 2022 Alpine GP Sao Paulo 18º 0 2023 Aston Martin GP Azerbaiyán 6º 3 2023 Aston Martin GP Austria 5º 4 2023 Aston Martin GP Bélgica Retirado 0 2023 Aston Martin GP Qatar 8º 1 2023 Aston Martin GP EEUU 13º 0 2023 Aston Martin GP Sao Paulo 11º 0 2024 Aston Martin GP China Retirado 0 2024 Aston Martin GP Miami 17º 0 2024 Aston Martin GP Austria 15º 0 2024 Aston Martin GP Estados Unidos 18º 0 2024 Aston Martin GP Qatar 11º 0 2024 Aston Martin GP Brasil 16º 0

La escudería de Silverstone, por su parte, tampoco ha sido capaz de encontrar un ritmo competitivo bajo este formato. Desde que la Fórmula 1 implementó las carreras al sprint en 2021, el equipo ha tenido dificultades para destacar.

Con 36 participaciones en este tipo de fines de semana, solo Alonso y Lance Stroll han logrado puntuar en cinco ocasiones. Incluso en esos momentos, las puntuaciones han sido mínimas, y el equipo rara vez ha logrado un resultado destacable.

Temporada Piloto Gran Premio Resultado Puntos 2021 Sebastian Vettel GP Gran Bretaña 8º 0 2021 Lance Stroll GP Gran Bretaña 14º 0 2021 Sebastian Vettel GP Italia 12º 0 2021 Lance Stroll GP Italia 10º 0 2021 Sebastian Vettel GP Sao Paulo 10º 0 2021 Lance Stroll GP Sao Paulo 14º 0 2022 Sebastian Vettel GP Emilia-Romaña 13º 0 2022 Lance Stroll GP Emilia-Romaña 15º 0 2022 Sebastian Vettel GP Austria 19º 0 2022 Lance Stroll GP Austria 13º 0 2022 Sebastian Vettel GP Sao Paulo 9º 0 2022 Lance Stroll GP Sao Paulo 16º 0 2023 Fernando Alonso GP Azerbaiyán 6º 3 2023 Lance Stroll GP Azerbaiyán 8º 1 2023 Fernando Alonso GP Austria 5º 4 2023 Lance Stroll GP Austria 4º 5 2023 Fernando Alonso GP de Bélgica Retirado 0 2023 Lance Stroll GP de Bélgica 11º 0 2023 Fernando Alonso GP Qatar 8º 1 2023 Lance Stroll GP Qatar 15º 0 2023 Fernando Alonso GP EEUU 13º 0 2023 Lance Stroll GP EEUU Retirado 0 2023 Fernando Alonso GP Sao Paulo 11º 0 2023 Lance Stroll GP Sao Paulo 12º 0 2024 Fernando Alonso GP China Retirado 0 2024 Lance Stroll GP China 14º 0 2024 Fernando Alonso GP Miami 17º 0 2024 Lance Stroll GP Miami Retirado 0 2024 Lance Stroll GP Austria 10º 0 2024 Fernando Alonso GP Austria 15º 0 2024 Lance Stroll GP EEUU 13º 0 2024 Fernando Alonso GP EEUU 18º 0 2024 Fernando Alonso GP Qatar 11º 0 2024 Lance Stroll GP Qatar 13º 0 2024 Fernando Alonso GP Brasil 16º 0 2024 Lance Stroll GP Brasil 19º 0

La falta de resultados sólidos en las sprints ha resaltado las deficiencias del monoplaza, especialmente en comparación con el resto de equipos que se encuentran inmersos en la pelea por las primera posiciones en el Mundial de Constructores, quienes han logrado optimizar su rendimiento bajo este formato.

Los problemas de Aston Martin no se limitan al rendimiento en los fines de semana de sprint. A lo largo de las últimas dos temporadas, el equipo ha mostrado un retroceso progresivo en la tabla de constructores.

"China es otro desafío, además parece que la climatología será fría y hay un amplio espectro de tipos de curvas. Por lo tanto, trataremos de poner en orden nuestro aprendizaje del fin de semana y revisar la optimización del coche", ha reconocido Andy Cowell, el jefe de equipo de Fernando Alonso.

La Fórmula 1 se traslada ahora a China y vuelve a emerger un problema para Aston Martin ya que han de salirse de la hoja de ruta que tienen marcada para seguir sacando las mejores prestaciones al coche.

Todavía tienen que averiguar el potencial que tiene el coche y eso se aprende durante los entrenamientos libres cuando los pilotos tienen tiempo para dar vueltas y probar cosas. Sin embargo, en Shanghái no será posible y los deberes se tendrán que dejar para Japón.