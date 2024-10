La sanción ejemplarizante a Verstappen y otro arañazo de Norris al Mundial: ¿cuántos puntos faltan por repartir?

El Mundial de Fórmula 1 se pone al rojo vivo. En el Gran Premio de México, la FIA trato de reducir la agresividad creciente entre Max Verstappen y Lando Norris, los pilotos que optan al título, y castigó al líder neerlandés con una dura sanción. Le cayeron 20 segundos de penalización por dos maniobras polémicas: diez segundos por forzar a Lando Norris a salir de la pista en la curva 4 y otros diez por adelantarlo fuera del asfalto en la curva 8.

A Verstappen, con la sanción, sólo le dio para alcanzar la sexta posición y Norris aprovechó el incidente para recortar la distancia en el campeonato, que ahora es de 47 puntos, luego de haber llegado a México con una desventaja de 57.

Este recorte cobra importancia en el calendario, ya que aún quedan en juego 120 puntos a lo largo de las últimas carreras en Brasil —con un sprint de ocho puntos para el ganador— Las Vegas, Qatar —con otro sprint— y Abu Dabi, además del punto adicional en cada Gran Premio por vuelta rápida.

Al evaluar las sanciones, Verstappen se mostró relativamente despreocupado: "Sinceramente, 20 segundos es mucho. Pero no voy a llorar ni voy a compartir mi opinión. No pasa nada, no tengo opinión. El principal problema que tuve este domingo es que no fue un día en cuanto a ritmo de carrera, ni con el neumático medio ni con el duro".

El de Red Bull dejó claro que la velocidad fue su mayor obstáculo: "Somos muy lentos y por eso es difícil mantener esas posiciones. Remontar hasta el sexto puesto está bien, pero luego no pude luchar contra Mercedes, tenía poco agarre y deslizaba mucho, así que ha sido bastante duro. Es un poco raro, hay que mirar algunas cosas y espero que en Brasil podamos ser más competitivos".

Verstappen defendió su estilo de pilotaje, indicando que, desde su perspectiva, su manejo es coherente con la competitividad que se espera en la Fórmula 1: "No nos tocamos, estamos compitiendo duro. Nada más. Piloto como creo que tengo que pilotar. La semana pasada estuvo bien y esta semana tengo una sanción de 20 segundos. La vida es así. ¿Si ha cambiado algo en siete días? No es mi problema, yo simplemente compito", concluyó.

Por su parte, Lando Norris, quien terminó segundo en el GP de México, expresó su satisfacción por haber evitado mayores contratiempos en la batalla con el líder del Mundial. Aunque el británico de McLaren reconoció que la conducción de Verstappen "no fue un pilotaje limpio", valoró que el enfrentamiento no se intensificara a pesar de haber sido forzado a salirse de la pista en la vuelta nueve.

"Sabía que tenía que esperar, no quería esperar lo que ha sucedido porque respeto a Verstappen, pero no ha sido un pilotaje limpio en mi opinión. En cualquier caso, lo he evitado y ha sido una buena carrera", comentó Norris, destacando su habilidad para esquivar el contacto y seguir adelante en una competencia dura.

Norris también reconoció el nivel de sus competidores en esta carrera, en particular a Carlos Sainz y a Ferrari, que marcaron un gran ritmo: "Las primeras vueltas he intentado mantenerme y no chocar, pero Sainz ha pilotado muy bien, Ferrari ha sido muy rápidos y he intentado lo máximo".

A falta de cuatro carreras para el cierre de la temporada, y con una diferencia aún notable en el campeonato, Norris sigue enfocado en hacer su mejor trabajo cada fin de semana, independientemente de si tiene o no el coche más rápido."Sigo agachando la cabeza y hago lo mejor que puedo", declaró el británico, con el Mundial aún al alcance del más consistente en las próximas carreras.