Lo que no se vio de la gran noche de Topuria: el regalo especial de Ramos antes de la pelea y la fiesta en el vestuario

Han pasado unos días desde la actuación histórica de Ilia Topuria en el UFC 308, en Abu Dabi, y 'El Matador' sigue siendo el nombre propio del deporte español. Su KO a Max Holloway —lo que nadie había logrado antes— ya es parte de su futura galería de leyenda, igual que va camino de serlo su reinado en el peso pluma. Ya han caído dos ilustres: primero Alexander Volkanovski y ahora 'Blessed'.

Fue una velada que dejó momentos muy destacados. Dentro de la jaula, como el desafío de Topuria a Holloway para tener un intercambio de golpes en el centro del octágono en los primeros diez segundos —que Max rechazó—, y fuera de ella, como el cariñoso beso en la cabeza que dio el hispano-georgiano en su saludo al rey emérito Juan Carlos tras haber conseguido la victoria.

No se vio tanto lo que sucedió en el vestuario de Topuria, antes y después de la pelea. Siempre cargado de optimismo, desde el principio se vio que Ilia estaba ahí para disfrutar. Y vaya si lo hizo. Relajado en los instantes previos al combate y siendo el rey de la fiesta después, 'El Matador' dejó momentos como este.

Todo estaba listo en el 'camerino' de Topuria mucho antes de la pelea. En él tenía dos banderas, la de Georgia y la de España, y quiso estar acompañado de su gente. Principalmente de su equipo, los que estuvieron en su esquina —los hermanos Climent, su entrenador de boxeo Javi y su hermano Aleksandre— y alguna otra figura importante, como la de Aldo Martínez, su preparador físico. También estaba su esposa Giorgina Uzcategui y por allí se pasó a saludar un amigo de Ilia, el futbolista Sergio Ramos.

Mientras Topuria empezaba a ser vendado en sus puños, Ramos irrumpió en el vestuario. Quería dar ánimos a Ilia, pero tenía otro cometido. De un bolso que llevaba —y que llamó la atención del peleador— sacó un objeto muy simbólico: una rosa. "Para que se lo tires cuando termine", dijo Ramos haciéndole entrega de la flor al hispano-georgiano. "Que sepa que viene de tu parte", replicó 'El Matador'.

La rosa siempre ha estado muy presente en la carrera profesional de Ilia Topuria. Es el objeto que utiliza para representar a cada uno de los rivales que ha ido derrotando en el camino. La decimosexta —la que Ramos le entregó antes de la pelea— era la que correspondía a Holloway. Esa misma rosa que luego Hugo, el hijo de Topuria, subiría también a la jaula tras la pelea y que antes de ella le dio al luchador el aliento final.

"Significa muchísimo. Él sabe lo que significa esto para mí", decía a la cámara Topuria del regalo de Ramos. "Esto hay que dejarlo como muestra de respeto hacia nuestro rival y no es poco el que le tenemos a Max Holloway. Le tenemos muchísimo respeto, pero hemos trabajado muy duro, nos merecemos la victoria y venimos a recogerla. La victoria es nuestra y estoy súper emocionado, súper contento, porque hoy es un gran día. No todos los días se puede decir que se gana a una leyenda como Max Holloway. Así que, toda una vida trabajando, en el último training camp nos hemos dejado la piel, y ha llegado el día. It's time", señaló.

Y Topuria cumplió con su promesa, la de ganar y la de ser el primero de toda al UFC en noquear a Holloway. Ilia lo celebró dentro de la jaula, donde además retó a Volkanovski para tener una revancha, y al cerrar la noche —cojeando fruto del combate— salió a rueda de prensa para vacilar a Conor McGregor y dar nuevas esperanzas sobre un posible UFC España en el Santiago Bernabéu. Pero entremedias tuvo su momento íntimo, de nuevo en el vestuario.

Mientras que el Doctor Aldo le trataba un golpe recibido debajo del ojo izquierdo, Topuria se desquitaba de toda la presión acumulada y, altavoz en mano, dirigía la fiesta junto a su gente. Ilia cantó su propia canción, la que le dedicó su amigo Omar Montes junto a Saiko tras la victoria ante Volk, y le seguían a coro los miembros de su equipo, el propio Ramos también presente o el luchador —y amigo del 'Matador'— Merab Dvalishvili. Era el gran momento del campeón del peso pluma, que también tuvo algún instante emotivo junto a su esposa.

El Champ así celebró en camerino 🎼 #UFC308 pic.twitter.com/RYUBmt7TK1 — UFC Español (@UFCEspanol) October 27, 2024

La noche del sábado en Abu Dabi cerraría para Topuria con una fiesta en su honor, en la que también estuvo presente alguna influencer española como Marta Díaz o Laura Escanes. Ilia, obviamente, era el gran protagonista de la velada y la persona con la que todos querían hacerse fotos. No en vano, horas antes había hecho historia dentro de la jaula de la UFC. 'El Matador' sigue construyendo su leyenda.