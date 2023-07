Fernando Alonso da su versión tras el GP de Austria: "No íbamos contra nadie, era sentido común"

La Fórmula 1 sigue con su calendario y los pilotos ya tienen próxima parada. El Gran Premio de Gran Bretaña es la siguiente cita y todo está listo para que el Gran Circo se ponga en marcha un fin de semana más. Una nueva oportunidad para que Fernando Alonso vuelva a ponerse al volante de su Aston Martin.

El piloto español ha acudido a la tan típica rueda de prensa de la FIA. En ella, el bicampeón del mundo ha explicado sus sensaciones de cara a Silverstone, donde intentará colarse por séptima vez esta temporada en el podio. Además, llega a la casa de su escudería, lo que supone una motivación extra para él y su equipo.

"Es bueno estar aquí como piloto de Aston Martin, especialmente porque la fábrica está muy cerca, con la nueva fábrica, la energía que hay en el equipo. Va a ser una carrera interesante, también fuera de la pista. De circuito a circuito las fortalezas pueden cambiar, Ferrari y McLaren eran rápidos en Austria. En Silverstone intentaremos volver a esa competitividad", explicó Fernando Alonso ante los medios.

Fernando Alonso, en el Gran Premio de Austria Europa Press

El piloto español de Aston Martin ha incidido en realizar un buen papel ante su público, pues hay que recordar que la escudería tiene su sede muy cerca de ahí. Por lo tanto, las dos partes se muestran muy motivadas para dar un salto cualitativo en un trazado que se puede adaptar a sus características.

Las penalizaciones de Austria

Otro de los temas recurrentes de la rueda de prensa de Fernando Alonso fueron las penalizaciones de Austria. El bicampeón del mundo hizo referencia a lo sucedido en el último Gran Premio y mostró su postura acerca de las reclamaciones realizadas por Aston Martin. Esto le permitió ganar una posición y auparse hasta la quinta plaza.

"Creo que todo el mundo se dio cuenta de las penalizaciones de Austria. Todo el mundo que vio la carrera por televisión, al menos en la cadena española, estaban comentado que cada dos o tres vueltas había pilotos con vueltas canceladas, así que hubieron más de 100 vueltas canceladas y si cancelas vueltas por límites de pista", comenzó relatando Fernando Alonso.

"No protestamos contra un equipo o un piloto, sino que lo hicimos contra Dirección de Carrera por no aplicar las penalizaciones. Fue algo de sentido común. Borraron cien vueltas por exceder los límites de la pista, pero no lo aplicaron, así que era muy simple", sentenció acerca de lo ocurrido el español.

