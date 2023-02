Verstappen manda un aviso a sus rivales lanzado a su tercer Mundial de la F1: "Hemos mejorado"

Los test de pretemporada de la Fórmula 1 han dado para mucho. Desde las críticas de Lewis Hamilton a la nueva norma de las mantas para los neumáticos a las buenas sensaciones que ha dejado Fernando Alonso en su aventura con Aston Martin. Aunque si hay algo que se ha confirmado es que los Red Bull continúan siendo los grandes dominadores de la parrilla.

Bahréin fue testigo de la superioridad de los Red Bull de Max Verstappen y de Sergio 'Checo' Pérez. En el Circuito Internacional de Sakhir, la escudería austriaca parece seguir estando un paso por delante de Ferrari y Mercedes. Algo que no ha ocultado el vigente campeón de la F1.

Max Verstappen ha lanzado un claro aviso a sus rivales antes del inicio del Mundial de Fórmula 1 2023 el próximo fin de semana (del 3 al 5 de marzo se celebra el Gran Premio de Bahréin de la F1). "Definitivamente, hemos mejorado respecto al año pasado", ha asegurado el bicampeón del mundo.

El Red Bull de Max Verstappen, durante los test de pretemporada de la F1 2023 Reuters

"Han sido jornadas muy positivas, he disfrutado pilotando el coche. Desde el primer momento me he sentido con confianza. Ha funcionado realmente bien y todo lo que hemos probado ha resultado muy interesante", ha continuado explicando el neerlandés, quien comienza la temporada 2023 como el gran favorito al título.

Respecto a su RB19, ha apuntado que hay diferencias con su coche del pasado curso: "Sobre todo por las ruedas (Pirelli ha cambiado este año sus neumáticos), se comporta un poco distinto". "Lo que hemos puesto en el coche este año ha ido claramente mejor, todo lo ha hecho más rápido. Tenemos más cosas en cartera, pero sabemos cuáles son nuestras limitaciones", ha agregado.

Un ojo a Aston Martin

Después de los test de pretemporada en Bahréin, Christian Horner, el jefe de Red Bull, ha señalado que aunque los entrenamientos han sido buenos, no hay que descartar a nadie: "Es muy difícil de decir ahora. Ferrari parece rápido, la forma de Mercedes es difícil de leer en este momento... ¿Se están guardando algo? Lo veremos la semana que viene, creo que todo se aclarará".

Tampoco se ha olvidado Christian Horner de Aston Martin, cuya gran novedad para la temporada 2023 es la incorporación del español Fernando Alonso como su piloto: "Sí, creo que han dado un gran paso. Parece que su concepto de coche les ha hecho avanzar y que no están muy lejos. Fernando, en particular, parece muy competitivo".

