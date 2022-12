Sin noticias de Michael Schumacher: 9 años del accidente que apagó al mito de la Fórmula 1

Nueve años, casi dos lustros se han cumplido desde la trágica noticia que alertaba al mundo del deporte, especialmente a la Fórmula 1. Los medios alertaban del accidente de Michael Schumacher mientras esquiaba, un fortísimo golpe a punto estaba de acabar con el heptacampeón del Gran Circo.

Una noticia que conmocionó al páddock y al deporte general. Su vida pendía de un hilo y, en cierto modo, así sigue siendo. Poco se sabe del estado de Michael Schumacher debido al hermetismo rodea a una de las leyendas más grandes de la Fórmula 1. Pocas, más bien escasas, han sido las noticias que han trascendido sobre él.

Un silencio que ha imperado desde que el 29 de diciembre de 2013 el alemán se golpease la cabeza en los Alpes franceses, en la estación de Méribel. Apenas un reguero de noticias, a través de ciertas personas señaladas, haya trascendido a los medios. Como si de un sepulcral sigilo se tratase, poco se sabe de la leyenda del motor.

Michael Schumacher, en su retirada en 2012 con la escudería Mercedes F1 Reuters

Únicamente las informaciones que han salido a la luz han corrido a cargo de Jean Todt, director deportivo de Ferrari en la época más gloriosa de Schumacher, expresidente de la FIA y buen amigo, o Sabine Kehm, portavoz de la familia, han sido los encargados de dar a conocer al mundo el escaso reguero de noticias.

Hasta el momento, Michael Schumacher se encuentra en su residencia recuperándose poco a poco del accidente sufrido aquel fatídico día. Eso sí, ninguna presencia en público y no se prevé que lo haga a pocos días de cumplir los 54 años, que los hará el próximo día 3 de enero.

Silencio absoluto

Cuando el mundo se hizo eco del gravísimo accidente que Schumacher sufrió en Meribel, se llegó a temer por su vida. El completo silencio hizo temerse lo peor a los aficionados de la Fórmula 1 y aunque no llegó a ocurrir el fatal desenlace, sí que los augurios más negativos se han cumplido.

El entorno que rodea al siete veces campeón del Mundo con Ferrari nunca ha querido dar pista alguna sobre su estado de salud. Es más, su mujer, Corinna Schumacher, si hizo público varias demandas a aquellos periodistas que vagaban por las inmediaciones de su mansión en la búsqueda de la morbosa foto que aportase algo de luz. Todavía no ha llegado ese momento, ni se espera.

Un escudo protector que evita que se filtre cualquier dato, ya sea mejor o peor, sobre el Káiser. Como si de un búnker se tratase, así es el día a día de la familia del expiloto, que no da pista alguna sobre su estado, ni siquiera su hijo Mick, que ha estado enrolado en Haas hasta esta temporada y cumplirá el papel del tercer piloto en Mercedes a partir de la siguiente.

"Estamos intentando seguir como familia de la forma que a Michael le gustaría y estamos siguiendo con nuestras vidas. La vida privada es la vida privada, eso ha dicho él siempre. Es muy importante para mí que pueda seguir disfrutando de su vida privada lo máximo posible. Michael siempre nos protegió, ahora le estamos protegiendo", fueron las reveladoras palabras de su mujer en el documental que Netflix le dedicó a Michael, estrenado en 2021.

Uno de los pocos que ha tenido acceso más o menos constante de manera directa a 'Schumi' ha sido uno de sus inseparables a lo largo de su carrera en la Fórmula 1. Jean Todt, directo deportivo de Ferrari durante sus siete campeonatos, ha sido uno de los pocos que ha podido arrojar algo de luz sobre él.

"Mientras esté en este mundo, siempre lo visitaré. A veces nos vemos tres veces a la semana, a veces no durante un mes entero. Son mis amigos y estamos en constante contacto. Todo lo que pueda hacer por la familia Schumacher, lo haré. Él sigue igual. Las novedades de su salud son pocas, es bueno verlo, pero destaco que está en buenas manos. Ojalá mejore", fueron las palabras de Todt. Ante todo, siempre hermetismo, como ya se ha demostrado una y mil veces en cualquier cuestión referida a la leyenda del motor.

Incógnita sobre su estado

Mucho se ha especulado acerca del estado físico del ganador de 91 carreras en el Mundial de Fórmula 1. Si está postrado en una cama, que si sufre muerte cerebral o que incluso llevaría una vida relativamente 'normal' para las posibles secuelas que sufre tras el golpe en la cabeza. Más allá de que se anunciase que no estaba en coma en 2014 y que se encontraba recuperándose en su residencia, poco se sabe.

Lo único cierto es que nada se ha destapado sobre ello. Ni su mujer, ni sus hijos ni nadie han sido capaces de informar de manera adecuada sobre su verdadero estado, por lo que los rumores siguen siendo la única fuente, aunque poco fiable, que impera sobre la salud de Schumacher. A través del documental de que Netflix le dedicó se han dado a conocer diferentes testimonios, algo difusos pero que pueden dar una idea de cómo está tratando su familia dicha situación.

"Todo el mundo echa de menos a Michael, pero Michael está aquí. De manera diferente, pero está aquí y eso nos hace encontrar fuerza. Estamos juntos. Vivimos juntos en casa, hacemos terapia. Hacemos todo lo posible para hacer que Michael mejore y asegurarnos de que está cómodo y simplemente de hacer que sienta que está con su familia y de continuar con nuestro vínculo. No importa lo que pase, haré todo lo que pueda. Todos lo vamos a hacer", recalcó su mujer Corinna.

Corinna Schumacher, Gina Schumacher y Jean Todt en el acto en el que recogieron el reconocimiento del estado del Rin del Norte - Westfalia a Michael Schumacher en Colonia en julio de 2022. EFE

También su hijo y piloto Mick habló en dicho documental, donde dejó entrever con pesadumbre la crítica situación por la que pasa su padre desde 2013. "Desde el accidente, esas experiencias, esos momentos tan típicos en una familia ya no están presentes. Al menos no como antes. Y en mi opinión es muy injusto. Creo que mi padre y yo ahora nos entenderíamos de otra forma. Creo que hablaríamos un lenguaje muy similar, el del automovilismo, y tendríamos mucho de qué hablar. Y eso es lo que no dejo de pensar. Pienso en lo genial que sería, que habría sido", explicó su vástago.

Lo único viable que se puede extraer es que Michael está muy presente en las vidas de sus más allegados, pero sin llegar a ser explícitos sobre el delicado asunto. De donde sí que se han logrado sacar más datos en sus viajes, pues se sabe que posee una lujosa villa en Mallorca.

En ella, el alemán y su familia pasan largas temporadas, especialmente en los meses de invierno por el duro clima que se vive en el país teutón. A través de un avión medicalizado, el expiloto es desplazado y allí, gracias a su inmesa fortuna, recibe todos los cuidados para mantener su salud lo mejor posible.

Pese a todo lo que circula, la mayor certeza es que Michael Schumacher sigue luchando por su victoria más importante, la de seguir viviendo. Al igual que hiciese a lo largo de exitosa carrera, donde puede presumir de siete campeonatos y 91 triunfos, el Káiser peleando por ganar.

