Quién es Otmar Szafnauer, el jefe de Alpine que ha amargado la temporada Fernando Alonso en F1

El tiempo de Fernando Alonso en Alpine se agota. Quedan únicamente dos Grandes Premios del Mundial de F1 de 2022 (Brasil y Abu Dabi) y luego el asturiano comenzará un nuevo capítulo de su carrera en Aston Martin. Un soplo de aire fresco para el piloto español después de una última temporada en el Gran Circo cargado de decepciones, fracasos y enfados. Y todo ello reflejado en una figura, la de Otmar Szafnauer.

Otmar Szafnauer es un nombre conocido dentro de la Fórmula 1 y del mundo del motor. Aunque sí por algo está dando de qué hablar en los últimos meses es por la complicada situación por la que ha atravesado Fernando Alonso en la presente temporada. Precisamente, el team manager llegó a Alpine a principios de este año 2022. Justo cuando empezó el calvario del asturiano.

Como no podía ser de otra forma, todo acabó estallando por los aires. Cruces de declaraciones entre Szafnauer y Alonso, que desencadenaron el fichaje del bicampeón del mundo de la Fórmula 1 por Aston Martin. Así, en 2023, el de Oviedo dejará atrás la pesadilla vivida en la temporada 2022 y también al culpable de ella, el mismísimo Otmar Szafnauer.

Un estudioso

El actual team manager de Alpine vino al mundo en Rumanía, pero a muy tierna edad se mudó junto a su familia a Detroit. De padre estadounidense con ascendencia alemana y de madre rumana como él, completó años más tarde sus estudios en la Universidad Estatal Wayne. Licenciado en Ingeniería Eléctrica, después amplió su bagaje con un Masters en Negocios y Finanzas por la Universidad de Detroit.

No tardó demasiado en enfocar su carrera al mundo del motor. Su primera aventura importante la comenzó en el año 1986, al unirse a la Ford Motor Company. De ahí logró dar el gran salto como Gerente de Programas de Ford en Estados Unidos. Fue haciéndose un nombre en el 'mundillo' e incluso se atrevió a ponerse al volante, llegando a competir en la Fórmula Ford en 1991.

[Así se rompió la relación Alonso-Alpine antes de sus últimas cinco carreras: la lista de los desastres]

No fue hasta 1998 cuando abandonó Ford. Esta importante decisión en su vida la tomó para dar el salto a la Fórmula 1 a través del British American Racing como Director de Operaciones. Su siguiente paso fue Honda, donde escaló puestos para dejar la compañía ya en 2008. Y de ahí a Force India en 2009, donde permaneció independientemente de los virajes de la escudería, hasta el giro a Aston Martin.

Cosas del destino. Szafnauer fue despedido de Aston Martin a principios de este 2022 para fichar por Alpine. En el equipo francés es donde ha coincidido con un Fernando Alonso que nada más finalice la presente temporada en el Gran Circo pondrá rumbo, precisamente, a Aston Martin. Sin dejar de lado la Fórmula 1, Otmar también fundó Soft Pauer en 2008. Fue aquel año cuando lanzó la aplicación oficial de la F1.

Diferencias con Alonso

Más de 33 años de experiencia, destacando sus funciones en la Fórmula 1 entre las gestiones centradas en la ingeniería, el manejo del grupo y las estrategias en las carreras. En su primer día, afirmó que su gran reto era "llevar al equipo a luchar por el Mundial en las próximas 100 carreras". Es decir, está solo en las primeras fases del desafío que se ha puesto a sí mismo, pero parece que le queda mucho camino por recorrer.

Fernando Alonso en el muro de Alpine en Suzuka Europa Press

Gestiones de ingeniería o estrategias de carrera, precisamente dos de las causas que han ido dejando a Fernando Alonso dejándose puntos por el camino en la presente edición del Mundial. Abandonos obligados por fallos mecánicos o también cuestionables decisiones estratégicas. No en vano, todo ello ha llevado a incendiarios cruces de declaraciones entre los protagonistas.

En especial, después de conocerse el fichaje del piloto español por Aston Martin. De hecho, esto supuso la brecha definitiva entre Szafnauer y Alonso. El team manager de Alpine acusó al asturiano de mentirle: "Estábamos muy cerca del acuerdo. Así que sí, la primera confirmación que tuve fue el comunicado de prensa. Le pregunté a Alonso y me dijo: 'No, no, no he firmado nada'. Así que me sorprendió".

"Me dijo: 'Sí, no te preocupes, no he firmado con nadie más. Seguiremos con esto en los próximos días'", agregó Otmar Szafnauer en su día. Sin embargo, Fernando Alonso explicó en Spa-Francorchamps la realidad de la situación, dejando clara su nula relación con su 'jefe': "Toda la cúpula de Alpine y de Renault, excepto Otmar supo de mi decisión antes del comunicado del lunes".

La enemistad entre ambos es notable. Pronto sus caminos se separarán, pero Fernando Alonso ve perdido casi un año de su trayectoria en la Fórmula 1 por las malas decisiones de Otmar Szafnauer en Alpine. 60 puntos menos de los que podría llevar en este momento de la temporada. 5 motores rotos, penalizaciones en las parrillas de salida, esos fallos en estrategias de carrera o abandonos por problemas del monoplaza... Al menos le queda menos para despertar de la pesadilla.

Sigue los temas que te interesan