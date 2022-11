La historia de amor y odio de David de Gea con la Selección: de heredero de Casillas al ostracismo

A cuentagotas se van conociendo los nombres de los 55 futbolistas que están en la prelista de Luis Enrique para el próximo Mundial de Qatar. Todavía no se han desvelado todos esos jugadores que, al menos, entran dentro de un primer corte, pero sí que han salido a la luz los cinco porteros que entran en los planes del seleccionador. Cinco guardametas, de los que ni siquiera viajarán todos a la cita mundialista porque tendrán que caerse dos.

Los elegidos por Luis Enrique son Kepa Arrizabalaga, Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya y David Soria. Cinco cancerberos de nivel, pero llama mucho la atención que entre ellos no aparezca otro nombre, el del David de Gea. El portero del Manchester United, un fijo para la selección española durante los últimos años tras la retirada de Iker Casillas, ha desaparecido de las convocatorias de Luis Enrique de un tiempo a esta parte.

Sus actuaciones con España han sido irregulares, es cierto, y el ex del Atlético de Madrid llegó a centrar muchas críticas en determinados momentos. Sin embargo, la aparición de otros porteros más desconocidos y con mucho menos bagaje levantó polémica, al igual que tantos otros episodios en las convocatorias de Luis Enrique.

Luis Enrique, en el banquillo durante un partido de la selección española de fútbol Reuters

Son varias las figuras que centran el debate de cara al próximo Mundial. Sergio Ramos o Iago Aspas son dos de los nombres propios que resuenan con más fuerza y que están haciendo méritos deportivos más que de sobra para poder estar en Qatar, pero el otro protagonista es David de Gea. El portero está siendo capital en el Manchester United y ha ofrecido varias exhibiciones en lo que va de temporada. "¿Cómo es posible que no esté con España?", se preguntaron incluso en varias ocasiones los comentaristas televisivos durante el último encuentro de los red devils.

En Inglaterra, donde ven al cancerbero de cerca a diario, no encuentran una explicación lógica a este ostracismo en la selección española. En Old Trafford se ha convertido en todo un emblema y la afición quiere al portero con locura. Disfrutan con sus paradas y están convencidos de la importancia que tiene dentro del equipo, así que desde la grada tampoco saben cómo puede ser que no vaya convocado con España.

El heredero de Casillas

Los equipos que consiguieron la gesta de ganar la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012 pueden ser recitados por los aficionados de carrerilla. Empezar, además, es fácil. En todos ellos estaba Iker Casillas en la portería. El madrileño marcó una época en la Selección y para el recuerdo quedarán momentos como la parada milagrosa a Robben en la final de Sudáfrica.

Su etapa, como todas, llegó a su final y de repente se abrió un gran vacío en el equipo que hasta la fecha nadie ha conseguido cubrir. El que estaba llamado a coger el testigo parecía David de Gea. Un portero por entonces joven, con futuro, espigado, con buenos reflejos y que defendía una de las porterías más importantes del mundo, la del Manchester United.

Su debut se produjo un 7 de junio de 2014. Fue en un partido amistoso ante El Salvador y Vicente del Bosque le dio la oportunidad de jugar los últimos siete minutos de encuentro sustituyendo a Casillas. Aquel momento parecía más que una simple sustitución, tenía algo de simbólico y representaba un cambio de ciclo en el fútbol español.

Iker, es cierto, todavía tenía cosas que darle a la Selección pero poco a poco su llama empezaba a apagarse. Entonces llegó su gran momento, la Eurocopa de 2016. Tras el batacazo del Mundial de 2014 parecía un escenario idóneo para introducir novedades y Vicente del Bosque le dio la alternativa al del United en la portería. Fue titular en los cuatro encuentros, hasta que España cayó en los octavos de final.

El portero titular

Ahí se abrió un periodo en el que el dueño de la portería pasó a ser David de Gea. Sin embargo, siempre se cernió sobre él una nube de dudas, y no sin razón. Alternaba buenas actuaciones con algunas mucho más dudosas, como si el peso de sostener la portería de todo un país fuera una losa demasiado grande. No debería haber sido así, ya que el Manchester United es un equipo acostumbrado a la presión, pero la historia se repitió en varias ocasiones.

Diferentes seleccionadores confiaron en su figura. Vicente del Bosque, Julen Lopetegui o Fernando Hierro. Incluso Luis Enrique, en sus primeros momentos al frente de la Selección, confió en el madrileño para salvaguardar su portería. Con Robert Moreno pasó a estar muy discutido y, pese a que con la vuelta de Luis Enrique De Gea volvió a la titularidad, todo terminó rompiéndose.

El que hasta el momento es su último partido con España data de hace casi dos años ya. Fue un 13 de octubre de 2020, un partido de la Nations League ante Ucrania en el que España perdió. Nunca más, desde entonces, David de Gea ha vuelto a ser titular con la Selección. Siguió formando parte de las convocatorias de Luis Enrique, pero siempre fue suplente y Unai Simón comenzó a ganarse la confianza del asturiano pese a que sus actuaciones también han resultado muy irregulares.

Una de las grandes intervenciones de De Gea ante el West Ham United REUTERS

En la Eurocopa de 2020, De Gea no disputó ni un solo minuto. Sí que formó parte de la lista de convocados, pero el indiscutible bajo los palos fue siempre Unai Simón. La situación del portero del Athletic Club fue muy similar a la del cancerbero del United. Unai Simón tuvo varios errores de bulto en los partidos y llegó a centrar las críticas de una España a la que le costó mucho sudor superar la fase de grupos.

Luis Enrique, sin embargo, se mantuvo firme y en ningún momento pensó en quitar de la titularidad a Unai pese a que su momento deportivo no era el mejor y el mental estaba todavía más por debajo. De Gea vio los fallos de su compañero, pero no tuvo la oportunidad de ser titular nunca.

Desaparece de las convocatorias

Con el tiempo se normalizó la titularidad de Unai Simón, mientras que otros nombres como el de Robert Sánchez se hacían fuertes y habituales en las convocatorias de Luis Enrique. De Gea fue aguantando, siempre como suplente, hasta que el seleccionador le puso la cruz a principios de este año. 2022 puede quedar como el año en el que el exportero del Atlético de Madrid dejó de ir a la Selección. Nueve partidos ha jugado España, y en ninguno de ellos De Gea estuvo en la lista.

Lo más curioso de todo es que sus sustitutos son otros dos porteros de la Premier League que juegan en equipos de mucho menos renombre. David Raya milita en las filas del Brentford, mientras que Robert Sánchez lo hace en el Brighton, conjuntos que nada tienen que ver con el Manchester United. Sin embargo, para Luis Enrique ofrecen muchas más garantías que De Gea.

La prelista es un duro golpe de realidad para él, que sigue trabajando y que sigue a lo suyo en Old Trafford. En una temporada de nuevo complicada para los red devils, David de Gea sigue siendo uno de los futbolistas más destacados de su equipo. Ten Hag confía en él, ya que es su portero de confianza tanto en la Premier League como en la Europa League.

En su último partido de la liga inglesa ante el West Ham United, De Gea volvió a dar una nueva clase magistral. El Manchester United venció por la mínima y lo hizo en gran parte gracias a las paradas de su portero. Varias intervenciones milagrosas en el tramo final, la última de ellas en el minuto 93, pusieron de relieve el gran estado de forma del cancerbero. Incluso en la retransmisión televisiva, los comentaristas se preguntaron en varias ocasiones cómo era posible que Luis Enrique no le llamara para jugar con España.

De Gea terminó ovacionado por Old Trafford gracias a sus increíbles intervenciones. Unas paradas, que sirven para que el Manchester United siga ocupando puestos europeos, pero que no le van a valer para estar en el próximo Mundial de Qatar 2022.

