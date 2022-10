La sorpresa de Aston Martin: los competitivos e ilusionantes números para Fernando Alonso en 2023

La temporada de la Fórmula 1 está llegando a su fin. Sólo faltan tres Grandes Premios para poner punto y final al 2022. Se desplazará hasta México, Brasil y Abu Dabi. Nuevas citas para poner el broche y buscar sensaciones de cara a un nuevo año. Y eso es lo que está haciendo Aston Martin.

La escudería británica será el nuevo hogar de Fernando Alonso en 2023. Una nueva casa que le enfrentará a nuevos retos, nuevos desafíos para el español, al que no le están saliendo las cosas como esperaba con su Alpine. Frustrado tras el último Gran Premio de Estados Unidos, buscará revitalizarse en las últimas citas antes de dar un nuevo gran salto.

A priori, Alonso cambiaba a la que parecía la primera escudería de las mortales, lejos de Red Bull, Ferrari y Mercedes, por con un rendimiento mucho peor. Sin embargo, las cosas parecen estar cambiando dentro de Aston Martin, que ya se prepara para el desembarco de una de las leyendas de la parrilla.

Fernando Alonso y Sebastian Vettel pelean por la posición en Suzuka Europa Press

Los de Silverstone están terminando de la mejor manera el 2022. Están logrando unos números superiores incluso a los de Alpine. Eso ha hecho saltar las expectativas de cara al próximo año, provocando la ilusión de Fernando Alonso y todo lo que rodea a Aston Martin. Incluso sus propios pilotos actuales, como Sebastian Vettel y Lance Stroll están sorprendidos con las prestaciones de su monoplaza.

Una odiosa comparativa con Alpine, ya que los de Enstone están terminando de manera casi frustrante la temporada. Los resultados no llegan como se esperaban y están a puntos de ser superados McLaren en este esprint final en la lucha por el Mundial de Constructores.

[Fernando Alonso alcanzó la velocidad de despegue de un avión Boeing 747 en su accidente en Austin]

Los números, a favor

En un primer momento, se consideró la llegada de Fernando Alonso a Aston Martin como un paso atrás en su carrera. A su edad, parecía apostar por un proyecto que no le aseguraba nada de cara al futuro, al una escudería hundida en la mitad de la tabla y sin resultados destacados.

Y así había parecido ser hasta el Gran Premio de Singapur. A partir de ese momento, la escudería de Lawrence Stroll parece haber activado el turbo. Con dos tercios del año sin apenas nada destacable y un escaso bagaje de puntos, únicamente habían sumado 25 hasta esa gran cita.

Sebastian Vettel pelea la posición con Lance Stroll en el GP de Hungría Europa Press

Tras el Gran Premio de Italia, donde sus dos pilotos Vettel y Stroll abandonaron quedándose a 0, han subido el nivel de las prestaciones del monoplaza y la situación ha cambiado radicalmente. En las últimas tres citas han sumado 26 puntos, es decir, más que en las dieciséis anteriores. Un cambio significativo.

Y en las comparativas siempre hay alguien que sale perdiendo. En este caso es Alpine. Los problemas de fiabilidad y las decisiones sorprendentes, como la sanción al propio Alonso en México, han lastrado de sobremanera a los de Enstone. Unos turbulentos meses que no parecen ir a mejor ante la desesperación del español y su compañero Esteban Ocon.

[Quién es Silvia Bellot, la española que firmó la sanción a Fernando Alonso y es pionera en la F1]

Los números favorecen claramente a Aston Martin, ya que ha sumado 26 por los 19 de Alpine. Unos datos que hacen soñar a propios y extraños con el desembarco de Alonso la próxima temporada. Una fiabilidad de la escudería británica que parece haber crecido de manera exponencial en los últimos Grandes Premios.

Cambios significativos

Uno de los que han desvelado algunos de los cambios en Aston Martin ha sido el director de rendimiento de la escudería, Tom McCullough. Él se mostró muy sorprendido con el gran rendimiento del coche, aunque sí que sabía que los nuevos sistemas implementados iban a funcionar. El suelo o el alerón trasero han sido alguna de sus mejoras.

"Conceptualmente el coche era muy diferente para Barcelona. Desde ese punto y volviendo al camino de desarrollo que habíamos explorado durante el invierno, simplemente agachamos la cabeza y empujamos", expresó tras el Gran Premio de Estados Unidos. En Austin, por poner un ejemplo, Vettel logró la sexta plaza e igualó su segundo mejor resultado del año.

"Eso fue el suelo principalmente, pero incluso después de eso trabajamos en el alerón delantero, en el suelo, en el alerón trasero y en hacer el coche más competitivo. Eso es lo que hemos estado haciendo, removiendo. De eso se trata todo", recalcó tras el gran resultado conseguido. Aunque pudo haber sido mucho mejor si Stroll no se llega a estrellar con Fernando Alonso durante la carrera.

Vettel y Stroll en el Gran Premio de Austin. REUTERS

Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo, también se mostró gratamente sorprendido tras el fenomenal rendimiento del coche en el trazado estadounidense. Gracias a ello, pudo realizar una de las mejores carreras del año. Una buena noticia que da esperanzas para terminar el año de la mejor manera.

"No, realmente no. Cuidamos bien los neumáticos, pero no creo que sea el principal factor. Fue una sorpresa ser más rápidos que McLaren y Alpine en Austin", añadió Vettel sobre lo conseguido. "Disfruto mucho, aunque no luche por el top-3. No tenemos el ritmo en las rectas para adelantar de manera cómoda, así que tengo que intentarlo en sitios un poco inusuales", añadió, explicando uno de los pequeños problemas del monoplaza.

[Alpine, camino al desastre: mejoras que empeoran el coche y la guerra entre Gasly y Ocon]

Además, su buena actuación en circuitos tan dispares como Suzuka y Singapur demuestran el buen hacer del coche en todos los trazados. Una esperanza que también ha reavivado la pelea por la sexta plaza del Mundial de Fórmula 1. Pese a tener una gran desventaja hasta el país asiático, sus resultados le han permitido colocarse a un solo punto de Alfa Romeo, que ha sumado tres 0 consecutivos en los Grandes Premios. Una dinámica completamente diferente a la de Alpine, que no está logrando cumplir las expectativas y ve cómo McLaren le acecha la cuarta posición.

Lo que sí es plausible es que Aston Martin está empezando a ilusionar con su monoplaza de cara a la próxima temporada. El espectacular esprint final realizado por los de Silverstone provoca ilusiones de cara a un 2023, donde tratarán de subir un escalón más con Fernando Alonso a los mandos. Ambos tienen la misma misión: ganar. Y con el magnate multimillonario Lawrence Stroll detrás, se puede creer que las mejoras seguirán llegando al próximo monoplaza del español.

Sigue los temas que te interesan