Aston Martin protege a Stroll, el nuevo compañero de Fernando Alonso: no es un 'enchufado'

El fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin ha disparado la ilusión hacia la marca británica de cara a 2023. La llegada del bicampeón del mundo es otro paso adelante de la firma para en un futuro no muy lejano estar luchando por todo en la Fórmula 1. En la sombra se ha quedado quien será el nuevo compañero del asturiano, Lance Stroll.

Alonso compartirá box el año que viene con Lance Stroll, hijo del dueño del equipo con base en Silverstone. Eso genera alguna sospecha, pero a priori el piloto canadiense no le dará los dolores de cabeza que en el último año y medio le ha dado Esteban Ocon en Alpine. Aunque en Aston Martin insisten en reivindicarle.

"Para mí, Lance es uno de los pilotos que está más subestimados de la parrilla. Es mucho mejor piloto de lo que la gente piensa", ha dicho el director de Aston Martin Mike Krack. Esta temporada, Stroll marcha 18º en la clasificación del Mundial de Fórmula 1 con apenas 4 puntos ganados en la pista. El curso pasado acabó 13º.

Las críticas se acumulan en torno a Stroll y en el equipo del que es propietario su padre sacan las garras: "Lance, no debemos olvidarlo, nunca ha tenido un coche ganador hasta ahora en su carrera. Y recordemos que ha hecho cosas excepcionales cuando las condiciones lo permitían: en Estambul, por ejemplo, sobre mojado [...] También trabaja mucho más duro de lo que la gente piensa. Está muy en forma. Y, además, es una persona muy educada, algo que mucha gente ignora porque no dedican el tiempo o invierten el tiempo para conocerlo", señaló Krack en el podcast Beyond the Grid.

Krack dice que se infravalora a Stroll, cuyas mejores hazañas en la F1 se empiezan a perder en el tiempo: tres podios (Bakú 2017, y Monza y Sakhir, en 2020) y una pole (Istanbul Park 2020). Ni el año pasado ni este ha sido rival para el tetracampeón del mundo Sebastian Vettel y en 2023 se medirá a otra leyenda como Alonso.

Hijo del dueño del equipo

En Aston Martin niegan que Lance sea un 'enchufado': "Es fácil decir: 'este es alguien que está ahí porque su padre se lo permitió'. Y eso no es cierto. Es un muy buen piloto y creo que lo ves cuando las condiciones son difíciles. En condiciones difíciles, a menudo ves quiénes son los buenos y quiénes quizá no son tan fuertes. Es interesante verificar que siempre que llueve, Lance está ahí. Esto nos induce a pensar que tal vez deberíamos mirar un poco más en detalle cuáles son sus méritos y no pensar en que es el hijo de alguien importante".

Por último, Krack dio valor a lo aprendido por Lance tras compartir box con Vettel dos años: "Creo que 'Seb' le ayudó mucho. Cuando Vettel habla, Lance siempre está prestando atención. Y también hace preguntas porque quiere aprender de lo que dice Sebastian". A ver qué tal es la relación con Fernando.

