Antonio Lobato y su loca fiesta con Raikkonen: "Él iba con el sello de la discoteca en la frente"

Antonio Lobato, comentarista de la Fórmula 1 en DAZN, ha sido uno de los primeros invitados en la nueva temporada de La Resistencia, el programa que presenta el humorista David Broncano y que se emite en #0 de Movistar+. El locutor, reconocido por todo aficionado al deporte en España, dejó una divertida entrevista en la que, curiosamente, Kimi Raikkonen fue protagonista.

Lobato habló de algunas de las fiestas que ha vivido alrededor de la F1. En ellas siempre estaba Raikkonen: "La primera era en una fiesta en un barco después del Gran Premio", empezó a contar. Y allí estaba el finlandés:" Menos mal que estaba atracado, porque si no Kimi se baja en marcha".

"Nosotros estábamos en la entrada y salía Kimi de lado a lado con el sello este te ponen en las discotecas, pero puesto en la frente. Era divertido porque todo el equipo de la tele nos hicimos fotos con él y él estaba absolutamente mamado", contó Lobato en el programa.

A Raikkonen le pasó factura la noche aquella en Budapest: "El día después no se pudo ir de Hungría porque había perdido la cartera y el pasaporte y no se cuántos dólares". Luego contó otra vez que coincidió de fiesta con él, pero en Brasil: "En una barra de bar, Kimi Raikkonen tirado boca arriba. Unos tíos le estaban llenando la boca de bebida espiritosa, le agitaban la cabeza y él bebía", concluyó el periodista, que dejó caer que no es el único piloto al que ha visto desfasar después de competir.

Los secretos del Princesa de Asturias

Por otro lado, Lobato también relató su experiencia como miembro del jurado de los Premios Princesa de Asturias: "Tú cuando llegas no propones ningún candidato, sino que te dan todas las candidaturas y tú eliges. Me acuerdo que una vez estaba Michael Jordan y dije, 'pues Michael Jordan', porque es un deportista de la leche, tiene historias sociales, es ejemplo para la juventud... Entonces recuerdo que... A ver, tú cuando llegas y eres jurado, hay como una especie de campaña, como una cierta influencia, para que votes en consonancia con lo que creen que sería bueno para los premios", desveló.

Y es que, según Lobato, siempre se intenta inclinar la balanza hacia un lado: "Te dicen, 'la Casa Real vería con buenos ojos...'. Y me dijeron que sería muy bueno que el Real Madrid se llevara el premio", recuerda. Pero el equipo blanco no ganó.

"Si en la primera votación hablabas en contra de lo que estaba recomendado, en la comida que había continuación te sentaban en un sitio específico para intentar que cambiaras de opinión", siguió contando. Y no le convencieron: "Yo insistí con Michael Jordan hasta el final, pero ganó la selección brasileña de fútbol porque al Real Madrid nos lo cargamos en la primera votación. A ver, yo soy del Atlético, qué quieres", bromeó.

